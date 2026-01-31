ONPE: cómo saber si fuiste elegido miembro de mesa en las Elecciones 2026. | Foto: difusión | Foto: difusión

ONPE: cómo saber si fuiste elegido miembro de mesa en las Elecciones 2026. | Foto: difusión | Foto: difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un ENLACE para que los ciudadanos puedan verificar si han sido designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, tanto para la primera vuelta como para una eventual segunda jornada electoral.

A través de esta plataforma digital, los electores pueden conocer si les corresponde cumplir funciones como presidente, secretario o tercer miembro de mesa, así como si han sido considerados suplentes. Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el número de DNI en el sistema habilitado por el organismo electoral.

TE RECOMENDAMOS REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LINK oficial de ONPE: así puedes ver si eres miembro de mesa

Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

ONPE: Así puedes ver si eres miembro de mesa.

La designación de miembros de mesa se realiza mediante sorteo y es de carácter obligatorio. Aquellas personas que resulten seleccionadas deberán cumplir con la instalación, conducción y cierre de la mesa de votación durante la jornada electoral. El incumplimiento de esta función puede acarrear sanciones económicas establecidas por la normativa electoral vigente.

En las próximas semanas, el organismo electoral también difundirá detalles sobre las capacitaciones dirigidas a los miembros de mesa, las cuales buscan garantizar un adecuado desarrollo del proceso electoral.

PUEDES VER: Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes desempeñen la función asignada recibirán una compensación de 165 soles, equivalente al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), como reconocimiento por su participación en la jornada electoral. Este monto se otorga únicamente a quienes cumplan con el servicio durante toda la jornada, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Qué pasa si no me presento como miembro de mesa en mi local de votación?

La normativa electoral vigente señala que tanto los miembros de mesa titulares como los suplentes están obligados a presentarse el día de la votación. En caso de inasistencia sin justificación válida, se impone una multa de 275 soles, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad cívica.