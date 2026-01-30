HOYSuscripcion LR Focus

JNE declara fundada apelación de Patricia Chirinos y seguirá en carrera al Senado

El máximo organismo electoral dejó sin efecto la resolución del JEE del Callao y validó la postulación de la congresista por Renovación Popular para las elecciones generales de 2026.

Patricia Chirinos podrá ser candidata al Senado con Renovación Popular.
Patricia Chirinos podrá ser candidata al Senado con Renovación Popular. | Composición LR | Composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Patricia Chirinos y dispuso que continúe en carrera como candidata al Senado por Renovación Popular, con lo que dejó sin efecto la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao que había declarado improcedente la lista.

La decisión del máximo organismo electoral revierte el fallo emitido en primera instancia, que excluía a la excongresista y a Félix Enrique Morales Ubillus de la lista senatorial por presuntas irregularidades vinculadas al proceso de democracia interna del partido en la circunscripción del Callao.

Jurado Nacional de Elecciones declara fundada apelación de Patricia Chirinos. Foto: JNE

Según el JEE, la candidatura de Chirinos no cumplía con las normas establecidas en el reglamento electoral, debido a que su inclusión se habría realizado por designación directa, sin haber participado en elecciones internas. Este criterio llevó a declarar improcedente la lista presentada por Renovación Popular en el Callao.

No obstante, el Pleno del JNE evaluó los argumentos de la apelación y concluyó que correspondía admitir la postulación, al considerar que se cumplían los requisitos exigidos por la normativa electoral vigente. Con ello, se restituyó la candidatura y se permitió que la lista continúe en el proceso rumbo a las elecciones generales de 2026.

La resolución del JNE es definitiva y no admite recurso posterior, por lo que Patricia Chirinos seguirá oficialmente en competencia electoral.

Patricia Chirinos menospreció a columnista de La República

Patricia Chirinos, candidata a la reelección al Congreso mediante su postulación al Senado por el Callao, protagonizó un escándalo televisivo tras un trato despectivo hacia un columnista de este diario. El episodio ocurrió en octubre de 2025, durante el programa El Valor de la Verdad, conducido por Beto Ortiz, en el que sostuvo un intercambio tenso con el abogado Diego Pomareda. Tras los comentarios irónicos de la parlamentaria, Pomareda cuestionó su comportamiento y afirmó que se trata de “una persona que no debería ser elegida”.

"Ay, sí, muy elevado te veo, papito", dijo Chirinos con tono sarcástico ante los comentarios del abogado. Pomareda, sin entrar al juego y dirigiéndose al conductor, Beto Ortiz, pidió mantener la altura del debate. "Beto, yo decía que hay que elevar el nivel del debate".

