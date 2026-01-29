HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Soldados siembran 40 mil árboles en reserva de Tambopata afectada por la minería ilegal

Se busca promover la protección, conservación y restauración de los bosques afectados por mafias en el sector de Balata, en Madre de Dios. Se va a reforestar 20 hectáreas en una de las zonas más afectadas por la actividad ilegal.

Más de 40 mil árboles son sembrados en zonas afectadas por la minería ilegal.
Más de 40 mil árboles son sembrados en zonas afectadas por la minería ilegal.

Los integrantes de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía vienen adelantando desde hace varios meses jornadas con fines ecológicos que han dejado como resultado la siembra de 40 mil árboles que son nativos de la región, lo que permitirá la reforestación de 20 hectáreas de bosques afectadas por la minería ilegal en Madre de Dios.

Con estas actividades que van de la mano de la comunidad y con la participación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) y el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) se busca promover la protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales.

Es por ello que el Ejército, en su compromiso de resarcir los daños causados a los ecosistemas, ha desarrollado diversas estrategias que buscan vincular tanto a entidades ambientales como a la misma comunidad para trabajar mancomunadamente por el cuidado de la biodiversidad.

Las acciones de recuperación se ejecutan precisamente en la zona de la Reserva Nacional Tambopata. Se trata de un esfuerzo articulado entre el sector Defensa y diversas instituciones que permite la reforestación de, hasta la fecha, 20 hectáreas afectadas por la minería ilegal en el sector Balata, reveló un oficial del Ejército.

Estos resultados fueron expuestos hoy, 29 de enero, en la sede de la Segunda Brigada de Selva, donde se destacaron las actividades de reforestación emprendidas y la importancia de la participación de los actores involucrados orientados a revertir la minería ilegal.

Así, los soldados del Ejército continúan trabajando de manera articulada con la comunidad y la institucionalidad por la protección de los recursos naturales, así como la biodiversidad a través de diferentes actividades que buscan la sostenibilidad ambiental en la región.

Madre de Dios es una de las zonas de la selva amazónica más afectadas por esta actividad ilegal, que deprenda árboles, contamina ríos y suelos, afecta a comunidades nativas y genera violencia. Sin embargo, el sector Defensa, a través de las unidades de las Fuerzas Armadas presentes, combate permanentemente este flagelo.

En efecto, hace unos días, la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, a través del Batallón de Infantería de Protección de la Amazonía N° 613, ejecutó una operación contra la minería ilegal en Tambopata, donde se intervino e interdictó diversos bienes de organizaciones criminales valorizados en S/ 1 312 840.

Con estas acciones, el sector Defensa ratifica su compromiso con la protección del ambiente y la recuperación de los ecosistemas degradados por la minería ilegal, articulando esfuerzos con instituciones académicas y científicas para promover el desarrollo sostenible en Madre de Dios, en el marco de una lucha permanente orientada a preservar la Amazonía.

