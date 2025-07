Gino Costa: "El regreso de Patricia Benavides era para recapturar el Ministerio Público"

El excongresista Gino Costa describe un panorama sombrío en caso Patricia Benavides hubiera regresado al cargo de fiscal de la Nación. Considera que detrás de esta destitución se encuentra el pacto gobiernista, con Keiko Fujimori liderando y acompañada de César Acuña, José Luna, Vladimir Cerrón y otras fuerzas políticas.

- ¿Cuál es el trasfondo de que un sector político quiera de nuevo que Patricia Benavides regrese a ser fiscal a la Nación?

- Bueno, no es un sector político, es la coalición en el poder, el pacto, que es una mayoría congresal que tiene una presidenta a su medida, un Tribunal Constitucional y una Junta Nacional de Justicia, y que le falta capturar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y han ido por el Ministerio Público porque es una institución clave para las investigaciones que hay contra ellos y sus aliados (…). Quieren tener el control del Ministerio Público para archivar las investigaciones fiscales contra ellos y para perseguir a los jueces, fiscales y policías independientes y profesionales que actúan en el marco de la Constitución y la ley. Ese es el trasfondo. Acá no hay una lucha intestinal en el Ministerio Público entre dos sectores igualmente podridos. Acá hay una institución con problemas de corrupción, como todas, que ha sido objeto del intento de captura de hace unos años por la red criminal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Gracias a la reacción que hubo y a la creación de la Junta Nacional de Justicia, esa gente salió, pero está regresando gracias a que el Congreso necesita una fiscalía sometida a sus intereses, que son los intereses de la corrupción.

- ¿’Los Cuellos Blancos’ siguen vivos?

- Tomás Aladino Gálvez ya es fiscal supremo. Regresó por decisión del Tribunal Constitucional. Y están en camino de regresar el señor Luis Arce Córdoba y el señor Víctor Rodríguez Monteza, quienes también fueron identificados como miembros de una organización criminal con Pedro Chávarry en el Ministerio Público y con César Hinostroza en la Corte Suprema de Justicia, y con Walter Ríos en el Callao, y con los ‘hermanitos’ del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esos fiscales supremos, gracias al Tribunal Constitucional, a medida de esta mayoría congresal, están regresando. Y Patricia Benavides, con el favor de la Junta Nacional de Justicia, pretendía regresar incluso antes que ellos. Entonces, el retorno de Patricia Benavides, más estos señores, era para recapturar las altas esferas del Ministerio Público.

- Tenemos un Congreso que juega en pared con el Poder Ejecutivo. Si el pacto lograba que Patricia Benavides reemplace a Delia Espinosa, ¿era la estocada final de para tomar el control de la situación?

- Era un paso importante en esa dirección. Tener a Patricia Benavides de nuevo en la Fiscalía de la Nación, desde el punto de vista simbólico y práctico, hubiera sido un retroceso total. Pero hay un colegiado y lo que ellos están buscando es que Patricia Benavides no esté aislada en ese colegiado. Estaban buscando que no esté aislada, sino que pueda reconducir el Ministerio Público sin Delia Espinosa y sin Pablo Sánchez y sin Zoraida Ávalos y sin Juan Carlos Villena, que son fiscales independientes. Pueden tener todos los problemas que usted quiera, pero corruptos no son. Entonces, los quieren sacar a ellos para que Patricia Benavides haga la Junta de Fiscales Supremos con quienes fueron destituidos de sus cargos por integrar la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, los señores que acabo de mencionar (…). Todavía no se han metido con los magistrados del Poder Judicial, pero si esto le sale bien al pacto, los siguientes serán los miembros de la Corte Suprema.

- Cuando se refiere al pacto, para que los lectores puedan entenderlo, ¿a quiénes nos referimos en cuestión de personajes políticos?

- Una coalición mayoritaria dirigida por Keiko Fujimori en el Congreso, con sus aliados de derecha Porky (Rafael López Aliaga), un actor fundamental, el alcalde de Lima y candidato a la presidencia, que ha presentado una iniciativa de ley ayer para intervenir el Ministerio Público, que es la otra estrategia, y presentado denuncias constitucionales contra los fiscales supremos. Son varios caminos que conducen al mismo objetivo, que es capturar la institución. Entonces, Keiko Fujimori y por supuesto César Acuña, ‘Los Niños’ de Acción Popular, Somos Perú, los Luna de Podemos Perú y al otro lado el señor Cerrón. Los Cerrón, que son claves porque han venido controlando desde la Comisión de Justicia todas las iniciativas para acabar con la libertad de expresión y para acabar con la independencia fiscal y judicial. Ellos son corresponsables, y de esa coalición es parte la bancada magisterial de Pedro Castillo también. Dina Boluarte es una presidenta sometida a esa mayoría congresal. La hicieron presidenta bajo sus condiciones; ella las aceptó y gobernarán hasta el 2026 y en las condiciones en que esa mayoría congresal le permite, porque el día que ella no respete esas condiciones se va.

- ¿Pero la presidenta también se favorece del intento de golpe al Ministerio Público?

- Y, además, ella tiene investigaciones en el Ministerio Público. O sea, Patricia Benavides está investigada, entre otras cosas, por intercambiar favores con una buena parte de congresistas, pero también intercambiar favores con Dina Boluarte. Favores, por supuesto, delictivos, ¿no? Favores dolosos. Acuérdate de que, en relación con lo primero, Patricia Benavides les ofrece a los congresistas investigados en la Fiscalía archivarles sus investigaciones a cambio de que se deshagan de Zoraida Ávalos, cosa que hicieron; a cambio de que hagan de Josué Gutiérrez, el abogado del señor Cerrón, defensor del Pueblo, cosa que hicieron; y a cambio de que arremetieran con la Junta Nacional de Justicia para salvarla a ella de las investigaciones que tenía en la dicha institución por haber liberado a su hermana de una investigación por recibir sobornos del narcotráfico. Entonces, digamos, ese acuerdo funcionó. Y la protegieron. Lo que pasa es que no pudieron, con la (anterior) Junta Nacional de Justicia destituyeron a dos de sus miembros, pero después el Poder Judicial frenó eso y los hizo regresar. Y cuando regresan, la Junta toma la decisión de destituir a Benavides, después de un proceso de año y medio, con toda la ley.

- El Poder Judicial en este último año ha sido una barrera para distintas arremetidas. Zoraida Ávalos fue inhabilitada, se revocó en amparo. Inés Tello y Aldo Vázquez fueron inhabilitados, se revocó en amparo. Si no fuera por el Poder Judicial, esto quizás hubiera caído antes.

- Pero no porque el Poder Judicial está jugando a la política, sino porque el Poder Judicial está defendiendo la Constitución y las leyes. Y del lado del pacto hay un comportamiento absolutamente arbitrario. Entonces, claro, estos altos funcionarios públicos fueron amparados por el Poder Judicial porque era lo que correspondía, ¿no? Pero, en efecto, viene siendo la última barrera de contención. Por eso, yo le digo, los grandes enemigos del pacto en este momento son jueces y fiscales independientes y profesionales que están haciendo valer la Constitución y las leyes. Y se los quieren tirar. Primero al Ministerio Público, porque antes de llegar al Poder Judicial hay que pasar por el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público es clave para que con todos estos que están investigados por hechos de corrupción, esas investigaciones se archiven. Ya lo hizo en el pasado Patricia Benavides. Así que quieren que regrese para que termine de hacer ese trabajo.

- ¿Y ese esquema en un contexto electoral también favorece a que sea más fácil tomar el poder en 2026?

- Digamos, el Ministerio Público, si lo capturan ahora, eso durará varios años, cualquiera que sea el próximo Gobierno y el Congreso. Entonces, se están cuidando las espaldas. Así como se las han cuidado con el Tribunal Constitucional a su medida y una Junta Nacional de Justicia, ya tienen casi completamente tomado el sistema de justicia, solo les falta la Corte Suprema. Pero claro, con el objetivo de garantizarse para ellos impunidad. Eso es lo grave (…) al sacar a la gente sana y desmantelar las leyes que permiten combatir el crimen y la corrupción, están también favoreciendo a los narcos, a los mineros ilegales, en general a todas las economías ilícitas que en este momento en el Perú están pasando por un momento de gran bonanza.

- Cuando usted fue congresista, fue discutida la ley para crear la Junta Nacional de Justicia para que reemplace al Consejo Nacional de Justicia. ¿En qué se ha convertido ahora la Junta?

- Se ha convertido en lo opuesto para lo que debería existir. Es una herramienta para nombrar fiscales y jueces, sobre todo competentes y probos, y para limpiar el sistema judicial de esa injerencia perniciosa. Es un componente clave en el sistema institucional del Perú para tener una justicia limpia, pero ha sido tomada por las fuerzas que quieren una justicia sometida a la impunidad. Entonces, está todo patas arriba. Eso hay que corregirlo, pero para corregirlo hay que ganar las elecciones parlamentarias y presidenciales. En abril del próximo año, hay una oportunidad para eso, pero si no jugamos bien nuestras cartas, nos corremos el riesgo de perder frente al pacto. Si el pacto logra hacerse representar en el próximo Congreso y Presidencia, cinco años más, estamos liquidados.