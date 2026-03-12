Los costos de la guerra

Cuando un Estado decide ir a la guerra, la primera pregunta estratégica es cómo sostener el conflicto. Sin embargo, la guerra no tiene solo un costo financiero. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones del sistema internacional, al cual pertenece como miembro el Estado peruano, establecieron límites a la violencia armada, tales como proteger a la población civil.

No obstante, esas normas han sido cada vez más relativizadas por ciertos liderazgos autoritarios en las últimas décadas. En Medio Oriente, los ataques de Israel contra poblaciones civiles palestinas han reabierto un debate global sobre la vigencia real de esas reglas.

La guerra actual entre Estados Unidos e Israel contra Irán vuelve a colocar esa discusión en el centro.

Uno de los efectos inmediatos ha sido el económico. El Pentágono informó al Congreso de EEUU que la campaña militar contra Irán superó los 11.300 millones de dólares en apenas seis días, una cifra que ni siquiera incluye todos los gastos asociados al despliegue previo de tropas, armamento y logística.

El impacto humano ha sido aún más grave. Investigaciones preliminares reportadas por The New York Times y The Washington Post indican que un misil estadounidense habría impactado en una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab. El ataque dejó al menos 175 muertos, la mayoría niños.

Los menores que murieron en ese centro educativo no estaban en combate ni representaban una amenaza militar. Precisamente, por eso el derecho internacional insiste en un principio esencial: la proporcionalidad.

La guerra también tiene efectos que cruzan fronteras. Tras la ofensiva militar, Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz, un paso marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se transporta en el mundo. El mercado reaccionó de inmediato, colocando el precio del barril sobre los 110 dólares.

Estos costos, superados solo por las pérdidas de vidas inocentes, son los que deben interpelar a los líderes de las naciones y a los ciudadanos que buscan vivir en civilidad y no en un mundo bárbaro a desistir de la continuidad de soluciones belicistas y, al contrario, como impulsa el papa León XIV, retomar la ruta diplomática y garantista de derechos fundamentales para la humanidad.