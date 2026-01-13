Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

Un total de seis organismos internacionales observarán y resguardarán la transparencia de las Elecciones 2026, informó el canciller Hugo de Zela. Para garantizar la legitimidad del proceso electoral se realizará un trabajo conjunto con las instituciones del sistema electoral y con las autoridades de los países anfitriones donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar.

Se trata de: Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Según explicó el ministerio de Relaciones Exteriores, los organismos actuarán tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas electorales y reforzar la legitimidad de los resultados.

En las Elecciones generales 2021, los organismos internacionales se encargaron de supervisar la campaña, la jornada electoral, el conteo de votos, la transmisión de resultados y la resolución de impugnaciones. Además, evaluaron el cumplimiento de las normas democráticas, verificando el respeto a los principios de legalidad y transparencia, a los derechos de los votantes y a la neutralidad de las autoridades electorales. También monitorearon posibles irregularidades, registrando denuncias sobre desinformación, presiones a los electores, problemas logísticos y disputas de actas, y analizaron si estas situaciones tenían un impacto real en los resultados.

Se habilitarán 4 mil mesas de sufragio para los peruanos en el exterior

Además, adelantó que se habilitarán 4.000 mesas de sufragio para los más de 1 210 813 de peruanos habilitados para votar en el exterior. Para esto, las oficinas consulares se encuentran en la fase final de contratación de locales de votación. En América pueden votar 757 697 peruanos; 403 388 connacionales en Europa; 41 413 en el continente asiático; 7 918 nacionales en Oceanía; y 397 ciudadanos en África.

Las oficinas consulares que concentran la mayor cantidad de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto son las de Buenos Aires (115 097), Santiago (113 887), Madrid (105 493), Barcelona (79 606), Milán (64 623), Paterson (63 799), Miami (55 530), Nueva York (47 896) y Los Ángeles (40 180).

Para hacer frente a dichas cifras, las oficinas consulares ejecutan la tarea de contratación de los locales de votación, actividad que ya se encuentra en su etapa final.

La alta autoridad remarcó que la Cancillería redobla esfuerzos para garantizar que la jornada electoral en el exterior se desarrolle bajo los más altos estándares de transparencia, eficiencia y accesibilidad.

Precisó que estas medidas se llevan a cabo en coordinación cercana con las autoridades electorales del Perú, con la finalidad de respetar los calendarios previstos y asegurar que las elecciones de 2026 se desarrollen con normalidad a nivel internacional.