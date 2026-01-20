¿La megacárcel de Bukele costó US$100 millones? Así lo dijo la candidata Fiorella Molinelli, pero es una cifra imprecisa

LO IMPRECISO:

Acorde a Fiorella Molinelli, la megacárcel de Nayib Bukele costó US$100M.

LO VERDADERO:

La megacárcel de Nayib Bukele costó US$115M en total —US$100 solo en construcción y lo restante en extras como equipamiento y tecnología—, acorde a información brindada por el presidente. Sin embargo, una investigación del medio independiente salvadoreño Voz Pública indicó que el presupuesto llegó a alcanzar incluso los US$135 millones.

Durante una reunión sobre su plan de gobierno el pasado 9 de diciembre, la candidata presidencial Fiorella Molinelli Aristondo afirmó a modo de pregunta:

“¿Sabes cuánto le ha costado la cárcel a Bukele en El Salvador, 30 mil presos? US$100 millones”.

Sin embargo, la cifra no coincide con la información contrastada por PerúCheck sobre el presupuesto del CECOT.

Presupuesto del CECOT, según el presidente Bukele

El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue presentado en enero del 2023 y forma parte de la política de seguridad del gobierno de El Salvador. Según la Memoria de Labores del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de ese país, que comprende el periodo junio de 2022 a mayo de 2023, el penal tiene capacidad para hasta 40,000 internos.

Captura de pantalla realizada el 12 de enero de 2026 de la Memoria de Labores del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador (pág. 247). | Foto: Ministerio de Seguridad Pública y Justicia

En noviembre de 2024, tras su visita al centro penitenciario La Reforma, en Costa Rica, el presidente Nayib Bukele señaló públicamente que la construcción del CECOT costó alrededor de US$100 millones, pero precisó que la inversión total, incluyendo equipamiento y tecnología, ascendió al menos a US$115 millones.

"Más el equipo tecnológico y el equipo de los guardias, US$115 millones, pero US$100 millones la construcción, 32 manzanas de construcción y 32 manzanas de terreno", explicó.

Estas declaraciones constituyen una de las principales referencias públicas del Ejecutivo salvadoreño sobre el costo del proyecto. Sin embargo, no están acompañadas de documentos técnicos, informes de ejecución presupuestaria ni un desglose detallado de los gastos.

Investigación periodística

Una investigación del medio salvadoreño Voz Pública, publicada en mayo de 2024, reveló que el presupuesto asignado por el gobierno de El Salvador para la construcción y equipamiento del CECOT habría sido de aproximadamente US$135 millones.

Según el reportaje, ese monto figura en un documento del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) remitido en julio de 2022 a la municipalidad de Tecoluca, distrito donde se construyó el penal.

Notificación para pago por los derechos de construcción del CECOT. | Foto: Voz Pública.

Voz Pública solicitó al MOPT información sobre los contratos y resoluciones de adjudicación del proyecto. La solicitud fue rechazada: se señaló que dicha información está en reserva desde mayo de 2022 por motivos de defensa nacional y seguridad pública.

PerúCheck conversó con Javier Urbina, periodista salvadoreño y autor de la investigación de Voz Pública, y explicó que no existen documentos oficiales públicos que detallen el costo total del CECOT. Urbina señaló que el único respaldo documental al que pudieron acceder fue la “Notificación de pago por los derechos de construcción”, fechada el 18 de julio de 2022 y emitida por una oficina municipal cercana a Tecoluca.

“Obviamente fue mucho más quizás, pero fue el único documento que nosotros tuvimos acceso y donde nos enteramos que el CECOT costó al menos 135 millones de dólares”, precisó. Además, añadió que las solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Obras Públicas fueron rechazadas y que, hasta la fecha, el gobierno salvadoreño no ha publicado contratos, presupuestos ni informes de ejecución.

Falta de transparencia por el CECOT

Esta falta de información se explica por la clasificación de reserva aplicada a todo lo relacionado con la construcción y equipamiento de centros penitenciarios. El Índice de Información Reservada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, correspondiente al primer semestre de 2025, confirma que presupuestos, diseños, contratos y ejecución del CECOT están clasificados como información reservada por siete años, bajo el argumento de seguridad pública y defensa nacional.

Captura de pantalla realizada el 15 de enero de 2026 del Índice de Información Reservada del Primer Semestre de 2025 del MOPT de El Salvador (pág. 11). | Foto: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Asimismo, un informe de la organización salvadoreña Acción Ciudadana, publicado en octubre de 2024, advierte que el CECOT presenta deficiencias de transparencia activa, pese a tratarse de una obra financiada con recursos públicos.

El documento señala que no existe información pública accesible sobre los procesos de contratación, los contratos suscritos ni la ejecución presupuestaria del proyecto, lo que impide conocer con precisión el costo total de la construcción y el equipamiento del penal.

Captura de pantalla del informe de Transparencia Activa en Proyectos de Infraestructura Pública, 2024 (pág. 16). | Foto: Acción Ciudadana.

Acción Ciudadana advierte que “no se conoce el monto exacto ejecutado” en la construcción del CECOT. El informe señala que el único dato disponible proviene de una “Notificación de pago por los derechos de construcción”, fechada el 18 de julio de 2022, que consigna un presupuesto superior a los US$135 millones, documento citado también por Voz Pública. No obstante, precisa que el MOPT no ha publicado el presupuesto exacto del proyecto.

Descargo del partido Fuerza y Libertad

Consultado por PerúCheck, el partido Fuerza y Libertad, con el que la candidata Fiorella Molinelli postula a la presidencia de la República, señaló que la cifra de US$100 millones mencionada durante la reunión corresponde exclusivamente al terreno y a la construcción del CECOT.

En su respuesta, el partido precisó que el monto de hasta US$115 millones incluye, además, equipamiento, tecnología y costos de implementación inicial, de acuerdo con declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recogidas por el diario El Mundo de ese país. Según el partido, estas cifras se encuentran dentro de los rangos documentados públicamente, siempre que se diferencie entre el costo de la obra civil y la inversión total del proyecto. Sin embargo, la declaración original de Molinelli no realizó esa distinción.

Conclusión

Es impreciso que la megacárcel de Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, haya costado US$100 millones. Si bien el presidente Nayib Bukele ha señalado que ese monto corresponde a la construcción del CECOT, él mismo detalló que la inversión total fue de al menos US$115 millones, mientras que una investigación periodística independiente encontró que el presupuesto asignado habría superado los US$135 millones. Además, a la fecha, no existe información pública completa ni auditada que permita confirmar el costo total del proyecto. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Molinelli como imprecisas.

Nota elaborada por PerúCheck.