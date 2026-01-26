HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Uchuraccay: 43 años de la masacre que marcó al periodismo durante el conflicto armado interno

A 43 años de la masacre de Uchuraccay, el asesinato de ocho periodistas sigue marcando la historia del periodismo en nuestro país.

Los 8 periodistas fueron asesinados cuando buscaban la verdad. Foto: difusión
Los 8 periodistas fueron asesinados cuando buscaban la verdad. Foto: difusión | Foto: difusión | Foto: difusión

Hoy 26 de enero de 2026 se conmemoran 43 años de la tragedia de Uchuraccay, uno de los capítulos más dolorosos del periodismo y de la violencia política en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El 26 de enero de 1983, en la comunidad campesina de Uchuraccay (provincia de Huanta, Ayacucho), ocho periodistas, junto a su guía e intérprete y un lugareño que intentó defenderlo, fueron asesinados por comuneros locales que los confundieron con militantes de Sendero Luminoso en un contexto de miedo, aislamiento y desinformación.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las víctimas fueron Eduardo De la Piniella (El Diario de Marka), Pedro Sánchez (El Diario de Marka), Félix Gavilán (El Diario de Marka), Willy Retto (El Observador), Jorge Luis Mendívil (El Observador), Jorge Sedano (La República), Amador García (Oiga), Octavio Infante (Noticias de Ayacucho), Juan Argumedo (guía e intérprete), Severino Huáscar Morales (comunero que trató de impedir el asesinato).

Los periodistas habían llegado a Uchuraccay para investigar los hechos violentos ocurridos días antes en la zona, en medio de una fuerte presencia senderista y tensiones entre pobladores y subversivos.

Foto: difusión

Foto: difusión

PUEDES VER: José Jerí mintió con comisión para revisar leyes procrimen: Minjus no registra avances en casi dos meses

lr.pe

Tras los asesinatos, el presidente de entonces, Fernando Belaúnde Terry, designó una comisión investigadora presidida por el ya fallecido escritor Mario Vargas Llosa. El informe concluyó que los comuneros actuaron por error al confundir a los periodistas con senderistas, aunque la interpretación de las causas y las responsabilidades ha sido objeto de debate y cuestionamiento desde entonces.

La masacre de Uchuraccay no solo marcó profundamente al periodismo, como la primera matanza colectiva de comunicadores en la historia del país, sino que, 43 años después, sigue siendo un símbolo de la violencia política y de la necesidad de buscar la verdad, tener memoria y pedir justicia.

Aunque hubo procesos judiciales que terminaron con condenas para algunos comuneros, no se ha logrado una justicia que satisfaga plenamente a los familiares ni una respuesta estatal integral que esclarezca todas las responsabilidades que rodearon el hecho.

Notas relacionadas
Proyecto de estudiantes de la PUCP busca preservar la memoria de las víctimas de Uchuraccay durante el conflicto armado interno

Proyecto de estudiantes de la PUCP busca preservar la memoria de las víctimas de Uchuraccay durante el conflicto armado interno

LEER MÁS
Carlos Infante: “Algunas universidades privadas están favoreciéndose al tener acercamientos en el consejo directivo de Sunedu”

Carlos Infante: “Algunas universidades privadas están favoreciéndose al tener acercamientos en el consejo directivo de Sunedu”

LEER MÁS
Mártires de Uchuraccay: el viernes 26 de enero se conmemora 41 años de masacre a 8 periodistas

Mártires de Uchuraccay: el viernes 26 de enero se conmemora 41 años de masacre a 8 periodistas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

LEER MÁS
José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Keiko Fujimori señala que Fuerza Popular solo votaría a favor de la censura contra Jerí si hay “flagrancia”

Keiko Fujimori señala que Fuerza Popular solo votaría a favor de la censura contra Jerí si hay “flagrancia”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025