Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang
Anteriormente, José Jerí y Ana Zegarra también recibieron un oficio para que prioricen en agenda el debate y votación del informe final sobre el Club de la Construcción chino; sin embargo, lo ignoraron.
- JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía
- Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal
Mediante un nuevo oficio, el congresista Héctor Valer solicitó al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que se ponga en agenda el debate y votación del informe final que pone al descubierto un engranaje de empresas corruptas que conforman el Club de la Construcción chino y que están ligadas al empresario Zhihua Yang, persona con quien el actual presidente José Jerí ha estado manteniendo reuniones no declaradas.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"La dilación en el tratamiento de este informe, que contiene hallazgos de suma relevancia y presuntas irregularidades que comprometen a diversas administraciones gubernamentales, afecta seriamente la función de fiscalización del Congreso de la República y debilita los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción", se lee en el documento.
TE RECOMENDAMOS
JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno