Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Política

Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

Anteriormente, José Jerí y Ana Zegarra también recibieron un oficio para que prioricen en agenda el debate y votación del informe final sobre el Club de la Construcción chino; sin embargo, lo ignoraron.

Fernando Rospigliosi tiene en sus manos el deber de agendar el debate y votación del informe final del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR
Fernando Rospigliosi tiene en sus manos el deber de agendar el debate y votación del informe final del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR

Mediante un nuevo oficio, el congresista Héctor Valer solicitó al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que se ponga en agenda el debate y votación del informe final que pone al descubierto un engranaje de empresas corruptas que conforman el Club de la Construcción chino y que están ligadas al empresario Zhihua Yang, persona con quien el actual presidente José Jerí ha estado manteniendo reuniones no declaradas.

"La dilación en el tratamiento de este informe, que contiene hallazgos de suma relevancia y presuntas irregularidades que comprometen a diversas administraciones gubernamentales, afecta seriamente la función de fiscalización del Congreso de la República y debilita los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción", se lee en el documento.

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

José Jerí y Fernando Rospigliosi en el ojo de la tormenta: congresistas promueven censura

José Jerí y Fernando Rospigliosi en el ojo de la tormenta: congresistas promueven censura

Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

