Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

Fernando Rospigliosi tiene en sus manos el deber de agendar el debate y votación del informe final del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR

Mediante un nuevo oficio, el congresista Héctor Valer solicitó al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que se ponga en agenda el debate y votación del informe final que pone al descubierto un engranaje de empresas corruptas que conforman el Club de la Construcción chino y que están ligadas al empresario Zhihua Yang, persona con quien el actual presidente José Jerí ha estado manteniendo reuniones no declaradas.

"La dilación en el tratamiento de este informe, que contiene hallazgos de suma relevancia y presuntas irregularidades que comprometen a diversas administraciones gubernamentales, afecta seriamente la función de fiscalización del Congreso de la República y debilita los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción", se lee en el documento.

