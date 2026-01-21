Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario
La bancada usó su cuenta de X para anunciar que se encuentran recaudando firmas para presentar una nueva moción de censura contra el mandatario por sus reuniones clandestinas.
José Jerí se encuentra declarando ante la Comisión de Fiscalización. Foto: composición LR
Mientras el presidente interino, José Jerí, se encuentra dando explicaciones sobre sus reuniones clandestinas en la Comisión de Fiscalización del Congreso, la bancada de Renovación Popular y su líder, Rafael López Aliaga, anunciaron que están recolectando firmas para censurar a Jerí y convocar a un Pleno Extraordinario.
