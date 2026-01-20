Fiscalía pide 35 años de prisión contra 2 policías en retiro por la muerte de un joven en las protestas del 2023

Fiscalía pide 35 años de prisión contra 2 policías en retiro por la muerte de un joven en las protestas del 2023

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó 35 años de prisión efectiva contra el comandante general PNP (r) Raúl Alfaro y el teniente general PNP (r) Jorge Angulo por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca (22), quien falleció el 9 de febrero de 2023 durante la represión policial en las manifestaciones en Apurímac.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El pedido se hizo extensivo para Luis Flores, jefe de la región policial Apurímac; para los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, Víctor Sifuentes y Rodolfo Porfirio; al igual que para nueves policías: José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuéllar, Wilfredo Oscco y Nobel Inca.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí tras reunión con empresario chino

De igual forma, la institución pide 33 años y seis meses de cárcel para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, y 30 años de prisión para Wilfredo Oscco, a quienes se les responsabiliza de los presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro.

Sobre el caso

Según la investigación dirigida por la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, en febrero de 2023 un grupo de 40 personas viajaba en tres vehículos hacia Challhuanca para participar en una movilización pacífica, pero quedó detenido en la zona de Izcahuaca debido al bloqueo de la carretera.

Posteriormente, cuando regresaban por el kilómetro 270 del sector Siete Vueltas, en Aymaraes, los ocupantes escucharon numerosos disparos efectuados por agentes del orden. Varios proyectiles impactaron tanto en los manifestantes como en las llantas y carrocerías de los vehículos.

PUEDES VER: Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Como consecuencia, Denilson Huaraca murió tras recibir impactos de bala en los pulmones, mientras que Pablo Lazo —el conductor— fue herido en el brazo izquierdo; Víctor Rojas sufrió una lesión en la médula ósea; Damián Sivipaucar resultó herido en el muslo izquierdo; y Juan Ruiz también fue agraviado.

La acusación fiscal alcanza a dos ex altos mandos policiales, Raúl Alfaro y Jorge Angulo, además de 15 agentes de la Policía Nacional, por la muerte de un ciudadano y las lesiones de cuatro personas durante las protestas del 9 de febrero de 2023.