Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"
La protesta se realizará en Lima bajo la consigna “José Jerí no puede pasar ni un mes más en Palacio”, en rechazo a la corrupción, la impunidad y el abandono del país, según la convocatoria difundida por colectivos juveniles.
La Generación Z anunció una marcha nacional para el 28 de enero contra José Jerí, luego del estallido del Chifagate, caso que desató una nueva ola de indignación ciudadana y motivó un llamado directo a su salida de Palacio.
La convocatoria central señala que “José Jerí no puede pasar ni un mes más dentro de Palacio” y exige el fin de la corrupción. El mensaje, difundido en redes sociales, plantea una movilización hacia Lima como punto de concentración y encuentro de delegaciones provenientes de distintas regiones del país.
El afiche de la protesta define la jornada como una “marcha de sacrificio” y denuncia impunidad, violencia y olvido de las regiones. Bajo lemas como “el pueblo se levanta” y “estamos hartos”, los organizadores buscan visibilizar el malestar frente al presidente y al manejo político que, según indican, mantiene a la ciudadanía en una situación de abandono.
La movilización también se presenta como una acción de memoria y organización juvenil. La Generación Z se define como “consciente y en la calle” y convoca a unirse bajo la idea de que “el futuro no se espera, se defiende”, en una jornada que pretende articular protesta, identidad generacional y presión política contra José Jerí en el contexto del Chifagate.
¿De qué trata el caso Chifagate que involucra a José Jerí?
El caso conocido como Chifagate es un escándalo político que sacude al gobierno de José Jerí por reuniones que sostuvo con un empresario chino, Zhihua Yang, que no fueron incluidas en su agenda oficial, lo que ha generado sospechas de falta de transparencia y posibles irregularidades.
La controversia se desató a partir de imágenes y reportes periodísticos que muestran al mandatario entrando de forma discreta a un restaurante de comida china —un chifa— en San Borja el 26 de diciembre de 2025, sin que ese encuentro estuviera registrado como actividad oficial.
El hecho llevó a que la Fiscalía de la Nación abra una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, mientras que sectores del Congreso preparan mociones para censurarlo por incapacidad moral debido a la falta de claridad sobre los motivos y la frecuencia de esos encuentros.