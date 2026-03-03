ChatGPT ha reportado muchas desinstalaciones de sus usuarios a diario luego de que firmara un acuerdo con Pentágono. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

En los últimos días, ChatGPT ha registrado un incremento del 295% en las desinstalaciones en Estados Unidos, según datos de la consultora Sensor Tower. Este repunte coincide con la polémica generada tras conocerse que la aplicación móvil suscribiría un acuerdo con el Pentágono, lo que ha motivado a un sector de usuarios a eliminarla de sus dispositivos.

El repunte en las desinstalaciones se produjo tras la confirmación de un acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para reemplazar los modelos desarrollados por Anthropic en ciertos proyectos oficiales, una decisión que ha desatado un debate entre los usuarios sobre la relación de la inteligencia artificial con el ámbito militar.

¿Cuántos usuarios se han retirado a diario de ChatGPT?

Según los datos de Sensor Tower, la tasa diaria de eliminación de la aplicación ronda el 9%. Sin embargo, el 28 de febrero se registró un repunte atípico, acompañado de una marcada caída en las valoraciones dentro de las tiendas móviles. Ese día, las reseñas de una estrella aumentaron un 775% y, para el domingo siguiente, crecieron otro 100%. En contraste, las calificaciones de cinco estrellas se redujeron en un 50%, reflejando el impacto negativo en la percepción de los usuarios.

Para agravar el panorama y hacer más visible la inconformidad del público, los comentarios críticos dieron paso a una tendencia en plataformas digitales bajo el lema "Cancel ChatGPT", impulsada por usuarios que pusieron en tela de juicio las implicancias éticas del convenio con el Pentágono.

La negativa de la gente por el acuerdo entre ChatGPT y el Pentágono

El acuerdo entre OpenAI —empresa creadora de ChatGPT— y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido como el Pentágono, generó una fuerte reacción negativa entre usuarios y especialistas en tecnología. La controversia surgió tras confirmarse que los modelos de inteligencia artificial podrán utilizarse en entornos oficiales del aparato militar estadounidense, lo que desató cuestionamientos sobre los límites éticos de este tipo de colaboraciones y la coherencia con el discurso original de la compañía respecto a la seguridad y el uso responsable de la IA.

La molestia se tradujo en campañas digitales que promovieron la cancelación de suscripciones y la eliminación de la aplicación, además de un intenso debate en redes sociales sobre los posibles riesgos de vigilancia masiva o usos vinculados a sistemas de defensa. Aunque la empresa aseguró que el acuerdo contempla restricciones y supervisión humana, parte de la opinión pública considera que la alianza con el sector militar podría afectar la confianza en la herramienta y marcar un punto de quiebre en la relación entre las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos.