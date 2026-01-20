HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Renuncia el jefe del INPE tras cuestionamientos
Renuncia el jefe del INPE tras cuestionamientos     Renuncia el jefe del INPE tras cuestionamientos     Renuncia el jefe del INPE tras cuestionamientos     
Política

Poder Judicial confirma condena contra Juan 'Muñico' Gonzales, jefe de la Resistencia, por difamación agravada hacia IDL

El líder de "La Resistencia" recibió una pena de un año y ocho meses de prisión —convertida a trabajo comunitario— y el pago de 35 mil soles de reparación civil por calificar sistemáticamente de "filoterruca" a la organización de derechos humanos.

Juan 'Muñico' Gonzales recibió sentencia por difamación. Foto: difusión
Juan 'Muñico' Gonzales recibió sentencia por difamación. Foto: difusión

En una decisión que marca un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, el Poder Judicial confirmó la sentencia condenatoria contra Juan José Muñico Gonzales, conocido como "Jota Maelo", por el delito de difamación agravada en perjuicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Sala Superior ratificó que el querellado utilizó su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) para difundir calificativos "insultantes, vejatorios y denigrantes" contra la institución, superando el estándar de la crítica política para incurrir en el perjuicio personal e institucional.

TE RECOMENDAMOS

LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí tras reunión con empresario chino

lr.pe

Los fundamentos del fallo

El tribunal determinó que el uso recurrente del término "organización filoterruca" por parte de Muñico Gonzales no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de opinión. Según la sentencia, dicha expresión busca estigmatizar criminalmente al IDL sin ninguna base objetiva, como sentencias o investigaciones fiscales que respalden tales vínculos con el terrorismo.

La justicia desestimó el argumento de la defensa, que alegaba que Muñico solo ejercía su derecho a la crítica por la labor de defensa legal que realiza la ONG. El fallo fue enfático al señalar que "defender es un acto lícito y un deber constitucional", y que pretender derivar una afinidad terrorista de la labor de abogacía es una inferencia falaz y penalmente relevante.

Sanciones contra Juan Muñico

La condena ratificada contra el líder de "La Resistencia" estableció una pena privativa de un año y ocho meses, la cual ha sido convertida a 86 jornadas de prestación de servicios comunitarios bajo la supervisión del INPE. Además, del pago de una reparación civil de 35.000 soles a favor de IDL y el pago de 120 días de multa, equivalentes a 1.200 soles, que serán pagados al Tesoro Público.

Finalmente, la Sala subrayó la reiterancia de Muñico, quien ya contaba con una sentencia previa de 2021 por hechos similares contra el mismo agraviado, lo que influyó en la determinación de la pena por encima del mínimo legal.

Notas relacionadas
Sentencian a 5 años de prisión a policía que cobraba coima con el Yape de su madre

Sentencian a 5 años de prisión a policía que cobraba coima con el Yape de su madre

LEER MÁS
Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

LEER MÁS
PNP: detienen a un alférez y a 7 suboficiales por cohecho y robo agravado

PNP: detienen a un alférez y a 7 suboficiales por cohecho y robo agravado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí pide al Congreso aprobar ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao

Gobierno de José Jerí pide al Congreso aprobar ingreso de buque y helicóptero chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos

Renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, tras cuestionamientos

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez al hospital de Vitarte a espera de ser intervenido quirúrgicamente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025