Poder Judicial confirma condena contra Juan 'Muñico' Gonzales, jefe de la Resistencia, por difamación agravada hacia IDL

En una decisión que marca un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, el Poder Judicial confirmó la sentencia condenatoria contra Juan José Muñico Gonzales, conocido como "Jota Maelo", por el delito de difamación agravada en perjuicio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La Sala Superior ratificó que el querellado utilizó su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) para difundir calificativos "insultantes, vejatorios y denigrantes" contra la institución, superando el estándar de la crítica política para incurrir en el perjuicio personal e institucional.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí tras reunión con empresario chino

Los fundamentos del fallo

El tribunal determinó que el uso recurrente del término "organización filoterruca" por parte de Muñico Gonzales no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de opinión. Según la sentencia, dicha expresión busca estigmatizar criminalmente al IDL sin ninguna base objetiva, como sentencias o investigaciones fiscales que respalden tales vínculos con el terrorismo.

La justicia desestimó el argumento de la defensa, que alegaba que Muñico solo ejercía su derecho a la crítica por la labor de defensa legal que realiza la ONG. El fallo fue enfático al señalar que "defender es un acto lícito y un deber constitucional", y que pretender derivar una afinidad terrorista de la labor de abogacía es una inferencia falaz y penalmente relevante.

Sanciones contra Juan Muñico

La condena ratificada contra el líder de "La Resistencia" estableció una pena privativa de un año y ocho meses, la cual ha sido convertida a 86 jornadas de prestación de servicios comunitarios bajo la supervisión del INPE. Además, del pago de una reparación civil de 35.000 soles a favor de IDL y el pago de 120 días de multa, equivalentes a 1.200 soles, que serán pagados al Tesoro Público.

Finalmente, la Sala subrayó la reiterancia de Muñico, quien ya contaba con una sentencia previa de 2021 por hechos similares contra el mismo agraviado, lo que influyó en la determinación de la pena por encima del mínimo legal.