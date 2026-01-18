HOYSuscripcion LR Focus

16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Política

Y ahora detienen a un alférez y a 7 suboficiales PNP por cohecho y robo agravado

Tres de ellos ya habían sido intervenidos el pasado 12 de enero por hechos similares de corrupción de funcionarios. Los investigados habrían ingresado a un hospedaje en San Martín de Porres bajo el pretexto de intervenir a ciudadanos de nacionalidad extranjera en un hotel donde robaron bienes y fuertes sumas de dinero, según la Fiscalía.

Fiscales anticorrupción intervienen a mal efectivo policial.
Fiscales anticorrupción intervienen a mal efectivo policial.

Ocho policías en actividad, entre ellos un oficial, todos expertos en investigación criminal, fueron detenidos en varios puntos de Lima por integrar presuntamente una red mafiosa que se dedicaba a extorsionar a personas que detenidas o intervenidas durante el estado de emergencia.

Las autoridades de la PNP y del Ministerio Público allanaron casas y una sede policial, con el objetivo de detener a los integrantes de banda.

Tres de los implicados ya habían sido intervenidos el 12 de enero por corrupción de funcionarios. Ahora, los ocho policías detenidos preliminarmente serán investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho) dirigió el allanamiento de siete inmuebles.

Se trata del alférez PNP Petter Francescolle Llanca Díaz y los suboficiales PNP Edwin Lenin Acuña Reyes, Ronaldo Javier  Castillo Relaiza, Neil Eduardo Rafael Román, Julio César Raime Tairo , Miguel Ángel Egas Arias, Junior Bryan Mauricio Kohatsu y Marcelo Alexander Benavides Masgo. Los tres últimos ya habían sido intervenidos el pasado 12 de enero por hechos similares de corrupción de funcionarios.

La diligencia se efectuó en los distritos de Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Puente Piedra y San Martín de Porres, entre los que se encuentra la sede de la Depincri PNP de este último distrito, donde se incautó elementos de interés para la investigación.

Según la denuncia, en mayo de 2025, los investigados habrían ingresado a un hospedaje en San Martín de Porres, valiéndose del estado de emergencia decretado por el gobierno bajo el pretexto de intervenir a ciudadanos de nacionalidad extranjera.
Allí, los policías se habrían apropiado de fuertes sumas de dinero y bienes hallados en el inmueble para luego proceder con la intervención de los ciudadanos que se encontraban en el interior y de la propietaria del hotel, a quienes trasladaron al Departamento de Investigación Criminal.

En esta dependencia, uno de los efectivos, en presencia de los demás policías investigados, habría exigido a la esposa de uno de los detenidos el pago de dinero a cambio de su liberación, hechos que fueron denunciados ante el representante del Ministerio Público.

Ante ello, la fiscal anticorrupción Edith Cabrera García, inició diligencias de investigación preliminar, dentro de la cual solicitó y consiguió que se dicte la orden de allanamiento de siete inmuebles y la detención preliminar judicial de los ocho agentes del orden.

La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios indicó que con ellos suman 17 los policías investigados por corrupción en apenas 18 días del 2026.

No se descarta que presuntamente realizaban intervenciones y operativos ilegales también contra empresarios, comerciantes y transportistas.

Los policías investigados supuestamente cobraban cupos ilegales en cinco distritos de Lima Metropolitana, según la información preliminar.

Las denuncias de cobro de cupos por parte de la Policía son recurrentes durante el estado de emergencia, teniendo en consideración que el mercado laboral peruano es mayormente informal (70%) y que la situación irregular de extranjeros debe haber incrementado esta situación.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio ya anunció un plan para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional con ejes y acciones estratégicas que permitan tener una institución "moderna y fortalecida, con policías mejor capacitados y motivados", teniendo en cuenta el descrédito y la desconfianza que genera en un sector de la población.

