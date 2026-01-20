HOYSuscripcion LR Focus

Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     
Fiorella Molinelli quiere ser la segunda presidenta de Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Fiscalía realiza diligencias preliminares en el chifa donde Jerí se reunió con empresario chino

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que la hipótesis fiscal apunta, de manera preliminar, a los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a través de su Cuarto Despacho, realizó diligencias preliminares en el chifa, ubicado en San Borja, donde se reunió José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. La acción se ejecutó como parte de la investigación contra el mandatario por presunto tráfico de influencias.

La fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso diversas diligencias, como la recopilación de registros de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de San Borja y de un inmueble en dicho distrito, entre otras medidas, con el fin de esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.

Sobre la investigación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que la hipótesis fiscal apunta, de manera preliminar, a los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. Señaló que estas figuras penales se toman como referencia inicial y que será el desarrollo de las diligencias el que permita determinar responsabilidades concretas y el alcance de los hechos investigados.

De acuerdo con la explicación brindada, la investigación contra José Jerí se tramita en la Fiscalía de la Nación debido a su condición de alto funcionario. En paralelo, el empresario Zhi Hua “Johnny” Yang , al no contar con antejuicio, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción, lo que evidencia una doble vía procesal para establecer eventuales responsabilidades penales.

Horas después de anunciarse la investigación, José Jerí envió un documento a la Fiscalía de la Nación en el que informa que José Jerí se pone a disposición de la investigación preliminar abierta por sus reuniones con empresarios chinos. Además, envió un oficio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso en el que expresa su voluntad de colaborar con los requerimientos de dicho grupo de trabajo y atender las diligencias que se le soliciten en el marco de las indagaciones.

