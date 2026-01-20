HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Tras un periodo complicado en su carrera, Santiago Suárez apuesta por reinventarse y sorprender al público con su nueva faceta musical.

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical.
Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical. | Foto composición LR / Google

Desde que fue denunciado por agresión sexual, la trayectoria artística de Santiago Suárez sufrió un fuerte golpe. Distintos proyectos se cerraron y su reaparición parecía lejana. Sin embargo, gracias al apoyo de Álvaro Rod, el actor regresará este 2026 al mundo del espectáculo.

Ahora formará parte de ‘¡Qué tal cumbión!-El Musical’, cuyo estreno oficial se realizó el 20 de enero. Esta iniciativa promete mostrarlo en un rol diferente, combinando talento actoral con canto y baile, explorando un terreno hasta ahora inédito para él.

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez reaparece vendiendo marcianos tras alejarse de la TV por denuncia de agresión sexual

lr.pe

Nueva orquesta musical busca revolucionar la cumbia peruana

El proyecto pretende representar una etapa fresca dentro del género. “Un sonido diferente, una energía distinta”, indicó el anuncio oficial. La propuesta combina siete voces, cada una con un estilo propio, bajo la misión de llevar la cumbia a otro nivel.

Santiago Suárez se enfocará en interpretar clásicos del género, aportando su carácter y presencia escénica a una agrupación que aspira a redefinir la música peruana. La unión de talentos promete generar expectativas entre los seguidores de la cumbia.

Álvaro Rod respalda el regreso de Santiago Suárez a los escenarios

El cantante mostró su apoyo públicamente en el programa dominical Día D, destacando la versatilidad de Suárez. “Yo sé que esto para Santi es una buena etapa. Es un excelente actor, pero tiene sus cositas en el canto”, comentó Rod mientras se preparaban para el estreno.

El acompañamiento de Álvaro Rod refuerza la confianza del joven actor, quien enfrenta este regreso con energía renovada. Su incorporación al proyecto demuestra que, pese a los obstáculos, la música puede abrir nuevas oportunidades.

PUEDES VER: Luis Baca sobre la demanda que enfrenta Santiago Suárez por presunto abuso sexual: 'Es un tema muy delicado'

lr.pe

Rayza Ortiz y su familia fueron el soporte emocional de Santiago Suárez

Tras ser retirado de ‘Domingos de fiesta’, Santiago encontró en su expareja Rayza Ortiz, su madre y su hermana gemela, Sirena Ortiz, un soporte fundamental. “Ellas fueron las que me levantaron de la cama”, confesó en ATV.

Incluso, Rayza le ofreció alojamiento temporal durante su estancia en México, aconsejándole alquilar su departamento para generar ingresos. Este respaldo personal fue clave para que Suárez pudiera retomar su vida y encarar este nuevo proyecto musical.

