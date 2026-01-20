José Jerí descarta renunciar a la presidencia: "Para mi es normal ir a un chifa, a una tienda"

En una entrevista exclusiva con Canal N, el presidente José Jerí aseguró que no renunciará a la Presidencia, ni que su primer ministro, Ernesto Álvarez, vaya a renunciar a su cargo. Aseguró que todo se trataría de desestabilizar el actual Gobierno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo....

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS