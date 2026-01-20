HOYSuscripcion LR Focus

Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Política

José Jerí descarta renunciar a la presidencia: "Para mi es normal ir a un chifa, a una tienda"

Asimismo, aseguró que el presidente del Consejo de Ministros tampoco renunciará a su cargo. Sin embargo, no descartó que aparezcan más videos de él en reuniones privadas.

José Jerí

En una entrevista exclusiva con Canal N, el presidente José Jerí aseguró que no renunciará a la Presidencia, ni que su primer ministro, Ernesto Álvarez, vaya a renunciar a su cargo. Aseguró que todo se trataría de desestabilizar el actual Gobierno.

Noticia en desarrollo....

