TC anula investigación del Eficcop contra el abogado Mateo Castañeda por el caso 'Los Waykis en la sombra'

El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la investigación fiscal que se seguía contra el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, por el caso 'Los Waykis en la sombra'. Esto es por una demanda presentada en contra de las actuaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El fallo anula la disposición que incorporó a Castañeda como investigado por presunta organización criminal. Además, ordena que el fiscal que dirigía el caso sea retirado de la investigación.

Según el TC, durante el proceso se produjeron irregularidades que afectaron el principio de objetividad fiscal y el derecho al secreto profesional, especialmente por la forma en que se hizo un allanamiento en un inmueble en el que funcionaba el estudio jurídico del abogado.

"La autorización judicial ha sido ordenada de manera amplia, generando una actuación desproporcionada e irrazonable por parte del personal fiscal de la Eficcop y de la Policía Nacional del Perú, que ha vulnerado el derecho a guardar el secreto profesional respecto a la confidencialidad que debe mantener con relación a la información vinculada a los clientes del estudio jurídico ajenos a los hechos objeto de investigación", se lee en el documento emitido.

Es importante aclarar que esta sentencia no entra a evaluar si las imputaciones son fundadas o no, pero sí cuestiona cómo se condujo la investigación.

Allanamiento al estudio jurídico

Uno de los puntos centrales de la decisión está relacionado con el allanamiento realizado en un inmueble vinculado a Mateo Castañeda. El TC advirtió que el fiscal solicitó la diligencia como si se tratara de un domicilio común, sin precisar que en ese lugar operaba un estudio de abogados.

En el expediente, sin embargo, existía documentación que acreditaba que el inmueble era usado como despacho legal. Para el tribunal, esa omisión impidió que el juez evaluara el pedido desde otra perspectiva más estrcita, como exige la Constitución cuando se trata de espacios protegidos por el secreto profesional.

Cuestionamientos a la Fiscalía

La otra parte del fallo apunta al rol del fiscal del Eficcop que estuvo a cargo del caso. El TC concluyó que dicho fiscal investigó hechos que, según la propia imputación, habrían tenido como finalidad entorpecer una investigación que él mismo dirigía.

Es así que se le atribuyó a Castañeda haber intentado neutralizar una carpeta fiscal en la que el mismo fiscal era responsable. Para el tribunal, esa situación genera un conflicto que compromete la objetividad que se le pide a la Fiscalía.

Por ello, además de anular los actos fiscales cuestionados, el TC ordenó que el fiscal sea excluido del caso y que se designe a otro representante del Ministerio Público para continuar con las investigaciones, si corresponde.

Cabe recordar que el caso 'Los Waykis en la sombra', involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la vacada presidenta Dina Boluarte, y a una presunta red de influencias para obtener beneficios políticos y administrativos.