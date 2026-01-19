HOYSuscripcion LR Focus

Cuentos chinos, chifas y Rospigliosi | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí desaparece de sus redes sociales: no responde ni publica en su cuenta de X desde hace una semana

El presidente encargado José Jerí era muy activo en su cuenta de X, respondiendo a sus opositores; sin embargo, el escándalo generado por su reunión nocturna en un chifa lo ha desaparecido de sus redes sociales.

Días antes de conocerse sus reuniones clandestinas, Jerí se mantenía activó en redes sociales.
Días antes de conocerse sus reuniones clandestinas, Jerí se mantenía activó en redes sociales.

El escándalo que generó la reunión nocturna del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja, no solo ha escalado a los fueros del Congreso -desde donde ya se plantea una moción de vacancia en su contra- sino que ha sumido al mandatario en un silencio prolongado en sus redes sociales personales.

Hasta antes del 13 de enero, Jerí era muy activo en su cuenta de X. Su última interacción en esta plataforma data de esa fecha y fue una respuesta a César Combina por las lluvias en la región de Chanchamayo. "Veo eso ahora", escribió escuetamente el mandatario. Sin embargo, su lacónica contestación difiere mucho a su anterior mensaje.

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Con el transcurrir de los días este argumento cambiaría. Increpado por la prensa modificó su respuesta inicial y añadió otros detalles como que él "fue invitado" y que "no convocó la reunión". Si bien no esquivó a las preguntas físicas, desde aquella fecha, es notoria su lejanía a su cuenta personal de X, la cual no presenta tampoco ningún reposteo de publicaciones de la Presidencia de la República y otros ministerios.

Inclusive, el video públicado durante la madrugada del domingo 18 de enero, en la que Jerí da una nueva versión de la reunión -incluyendo esta vez al ministro del Interior, Vicente Tiburcio- no aparece reposteada en su cuenta. El cambio en el manejó de sus redes sociales se puede evidenciar con la frecuencia de sus publicaciones y respuestas.

Solo entre el 1 y 13 de enero de este año su cuenta registraba 28 reposteos, 20 respuestas y 6 publicaciones. En medio del escándalo, sombras de vacancia y cuestionamientos, la recurrente interacción del mandatario en sus redes sociales desapareció. Lo que en un momento pareció ser su estandarte para mostrar como un "presidente diferente", despareció ante la crisis que enfrenta su gobierno.

