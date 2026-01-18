HOYSuscripcion LR Focus

Presidencia tras revelarse nueva reunión entre Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos"

Se reveló una nueva reunión entre José Jerí y el empresario Zhihua Yang. Esta vez el encuentro se desarrolló en la tienda Market Capón el 6 de enero último. 

Presidencia tras revelarse nueva reunión entre Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos". Foto: composición LR
Presidencia tras revelarse nueva reunión entre Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos". Foto: composición LR

Al ser consultado por Punto Final, Presidencia indicó a que el mandatario acudió a comprar caramelos chinos. Además, resaltaron que, en esta oportunidad, no ocultó su identidad vistiendo con capucha.

Jerí asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje Cuarto Poder, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.

Primera reunión registrada entre Jerí y el empresario chino

Anteriormente, el programa Punto Final difundió una fotografía donde se evidencia una reunión entre Jerí y Zhihua Yang en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre. A través de un video difundido en la madrugada del domingo 18 de enero por la cuenta oficial de Presidencia, Jerí aseguró que ese día, él mismo invitó a cenar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta "en un horario de atención habitual y prudente" del local del "señor Johnny", a quien conoce de tiempo atrás.

"Hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice: encapuchado; y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas", dijo.

Reaparece prófugo Vladimir Cerrón y ataca a José Jerí: "Es un comodín"

Con lentes oscuros y discutiendo por llamada: captan nueva reunión entre José Jerí y empresario chino

Aparece nuevo empresario chino: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario se reunió con José Jerí

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

