Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

A la izquierda, Absalón Vásquez en compañía de Rafael López Aliaga durante la actual campaña electoral. El candidato de Renovación Popular destacó su “sapiencia” y “sabiduría”. Foto: RLA | Absalón Vásquez | Rafael López Aliaga | Renovación Popular

A la izquierda, Absalón Vásquez en compañía de Rafael López Aliaga durante la actual campaña electoral. El candidato de Renovación Popular destacó su “sapiencia” y “sabiduría”. Foto: RLA | Absalón Vásquez | Rafael López Aliaga | Renovación Popular

“Demos la bienvenida al ingeniero Absalón Vásquez (Villanueva), quien va (como candidato) al Senado de la República del Perú con toda su sapiencia y toda su sabiduría”, expresó Rafael López Aliaga al presentar al veterano exministro y excongresista fujimorista, en un mitin en Jesús María, el 2 de diciembre de 2025. Además de llenarlo de elogios, el aspirante presidencial de Renovación Popular señaló que era un ejemplo a seguir. Pero, el pasado político y judicial de Absalón Vásquez no encaja con el retrato que dibujó López Aliaga.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En la Hoja de Vida que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la sección referida a “Relación de Sentencias”, indicó: “Delito: Cómplice de peculado”, “Fallo o Pena: Cómplice primario”. En el acápite “Información Complementaria”, añadió: “Cabe precisar que en la propia sentencia se afirma que está probado que Absalón Vásquez no se benefició ni directa ni indirectamente de fondos del Estado”.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La República obtuvo una copia de la resolución de la Tercera Sala Penal Especial fechada el 27 de junio de 2008, en la que consta que Absalón Vásquez Villanueva fue condenado a 4 años de prisión suspendida por el delito de peculado en agravio del Estado. Por esta razón, se le ordenó abonar una reparación civil por la suma de S/1,070,000.

Como se verá adelante, expertos en legislación electoral consultados por este periódico, coincidieron en señalar que la condena que recibió el candidato de la “sapiencia” y “sabiduría”, le impide postular al Senado.

Sentencia. Facsímil de la condena que recibió Absalón Vásquez por peculado en agravio del Estado. Foto: La República

Hoja de vida. Absalón Vásquez reconoció la sentencia por corrupción, pero dice que no recibió dinero. Ese no fue el fondo de su caso. Foto: JNE

La deuda impaga

Además, se trató de un gravísimo caso de corrupción de funcionarios, en el que se dispusieron ilícitamente de fondos públicos. Que Absalón Vásquez Villanueva “no se benefició ni directa ni indirectamente de fondos del Estado”, como escribió en su Hoja de Vida, no se refiere a la actuación que cumplió y que mereció la sentencia.

El documento judicial dice: “Condenando a Absalón Vásquez Villanueva como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado, e imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta vigentes:

a) No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez de la causa.

b) Comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado el último día de cada mes para informar y justificar sus actividades.

c) Reparar el daño ocasionado por el delito, bajo apercibimiento de aplicarse el artículo 59 del Código Penal. Le impusieron la pena de inhabilitación por el término de tres años, conforme al inciso segundo del artículo 36 del código penal y fijaron en: Un millón setenta mil nuevos soles (S/1,070,000) por concepto de reparación civil”.

Sin embargo, según el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERESI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Absalón Vásquez figura con una con una sentencia por el delito de peculado dictada por el Cuarto Juzgado Penal de Procesos con Reos Libres. La base de datos consigna como reparación civil la suma de S/ 1,070,000,00. Luego de 17 años de la condena, del total de la reparación, Absalón Vásquez ha abonado S/32,850, quedando pendiente S/1,037,150. Es decir, pagó únicamente el 3.07%.

Esto es, el candidato favorito de López Aliaga es renuente a pagar lo que le ordena la sentencia. Y, burlándose del mandato judicial, postula al Senado.

Absalón Vásquez no respondió a las solicitudes de entrevista que le hizo La República para que ofrezca su versión de los hechos.

Conocido como el “Caso Borobio”, Absalón Vásquez Villanueva fue sancionado penalmente por participar en uno de los más escandalosos casos de corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Y consta en un famoso “vladivideo”.

En la salita del sin. Absalón Vásquez Villanueva y Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, en 1998. Foto: difusión

PUEDES VER: Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

El candidato del SIN

Como se recordará, el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, filmaba subrepticiamente sus actos de corrupción para chantajear a sus cómplices. El caso en el que fue implicado y por el que recibió condena Absalón Vásquez, es uno de ellos.

En 1998, Fujimori y Montesinos montaron un plan para ganar las elecciones municipales de Lima, muy importante para el objetivo de la re-reelección presidencial del año 2000. Conforme al expediente del proceso judicial, que incluye las declaraciones de varios testigos y pruebas documentales, el exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, fue seleccionado para competir por el sillón municipal.

El fujicandidato. Montesinos entregando dinero al candidato fujimorista a la alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller, en las oficinas del SIN. Foto: difusión

PUEDES VER: Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

Estrella del “vladivideo”

La campaña le fue encargada al asesor de comunicaciones de Fujimori, el argentino Daniel Borobio Guede, en coordinación con Montesinos.

En un “vladivideo” registrado en las instalaciones del SIN, el 11 de agosto de 1998, Vladimiro Montesinos aparece entregándole en efectivo US$249,000 al candidato fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller, ante la presencia de Daniel Borobio y Absalón Vásquez.

El dinero provenía de los fondos desviados de los presupuestos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que formaban una “caja chica” para pagar las actividades clandestinas del SIN en beneficio del régimen de Fujimori. Con ese dinero fue con el que se cubrieron los gastos de campaña de Juan Carlos Hurtado Miller. Y Absalón Vásquez era parte de la trama, conforme al expediente del caso.

Para la Tercera Sala Penal Especial, conformada por los magistrados Denyse Baca Cabrera, José Neyra Flores y Susana Castañeda Otsu, por mandato de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos en su calidad de asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, tenía pleno dominio y control de los fondos del Estado, habiendo efectuado acciones orientadas a favor de la campaña del candidato Juan Carlos Hurtado Miller. Absalón Vásquez era parte del plan, por lo que fue condenado como cómplice primario por peculado en agravio del Estado. No fue porque se quedó con algún dinero sino porque fue del engranaje de dicho episodio de corrupción.

Hay otro “vladivideo” en el que aparece Absalón Vásquez Villanueva en la llamada “Salita del SIN”, junto con Montesinos y otros personajes fujimoristas, complotando actividades ilícitas. Fue filmado el 15 de enero de 1998, con la excongresista Luz Salgado y el exalcalde chalaco Alex Kouri (hermano de Alberto Kouri, quien apareció en el primer “vladivideo” recibiendo un soborno de manos de Montesinos).

Según la normativa vigente de la Ley Orgánica de Elecciones, las personas condenadas por delitos de peculado, colusión, corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas y violación, no pueden postular a cargos por elección popular. Este sería el caso de Absalón Vásquez Villanueva.

El candidato de la “sapiencia” y de la “sabiduría”, como dice López Aliaga, está en falta con la justicia. Y ante este hecho evidente, el Jurado Nacional de Elecciones debe intervenir.

PUEDES VER: APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

Cómplice. A la izquierda, el publicista Daniel Borobio Guede, y al otro extremo, Vladimiro Montesinos en la salita del SIN en 1998. Foto: difusión

“Un condenado por corrupción no puede postular”