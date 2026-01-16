HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rafael López Aliaga continúa en carrera electoral: JNE rechazó apelación de la tacha contra la plancha presidencial

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó la apelación de las tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Renovación Popular. Los ciudadanos tachantes habían denunciado que el partido, presuntamente, utilizó una forma de elección interna distinta a la de su estatuto.

Rafael López Aliaga quedó fuera/continuará en carrera electoral. Foto: Composición/LR
Rafael López Aliaga quedó fuera/continuará en carrera electoral. Foto: Composición/LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación contra la plancha presidencial de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga. Los ciudadanos tachantes denunciaron que el partido habría utilizado una forma de elección distinta a la establecida en su estatuto.

De esta manera, tras ser sometida la decisión a votación, el Pleno del JNE votó en contra de la apelación presentada, motivo por el cual López Aliaga podrá continuar en carrera electoral en las Elecciones 2026.

La apelación tuvo lugar debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedentes las dos tachas porque, según indicaron, se siguieron los procedimientos conforme establece la ley en los comicios primarios del partido.

Decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Los casilleros 3 y 4, de Renovación Popular, indican que se declaró infundada la apelación de los ciudadanos tachantes.

Decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Los casilleros 3 y 4, de Renovación Popular, indican que se declaró infundada la apelación de los ciudadanos tachantes.

Alegatos en la audiencia

El abogado del ciudadano tachante, Javier Susanibar Espinoza, solicitó que se revoque la decisión del JEE Lima Centro 1 y se declare improcedente la candidatura de López Aliaga. Durante su intervención, alegó que la democracia interna fue vulnerada, así como la normatividad de los estatutos y organizaciones políticas.

Susanibar mencionó que el estatuto del partido debió realizar los comicios primarios bajo la modalidad del voto de afiliados y no afiliados a la organización política; sin embargo, solo se hizo con los afiliados.

"El estatuto es la norma más importante de toda institución. Se exige que esto sea respetado. Se tiene que prevalecer o hacer respetar el principio de legalidad", comentó y explicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría, supuestamente, modificado la elección pese a que no tendría las facultades para hacerlo, según dijo.

En tanto, el letrado José Castro Rivas afirmó que en las elecciones internas hubo una inaplicación del estatuto del partido. Además, indicó que el mismo partido habría modificado su estatuto en junio del 2025 con miras a las elecciones y que tuvo tiempo para cambiarlo conforme a lo que se iba a desarrollar en la democracia interna.

"No venimos a impugnar el conteo de votos o los resultados de las elecciones primarias, sino a denunciar una vulneración al principio de democracia interna”.

Por otro lado, el abogado de Renovación Popular, Carlos Salazar Salazar, señaló que la modalidad de elección del partido se realizó conforme a ley y que la ONPE comunicó que la organización se tiene que regir bajo las reglas de la ley, "con voto universal, libre, voluntario, igual, directo, de afiliados". Además, detalló que ningún afiliado del partido ha reclamado por el desarrollo de los comicios internos.

"No existe supuesto establecido que la no actualización del estatuto de un partido político tenga como consecuencia el castigo, la exclusión en un proceso electoral", declaró y descartó que la situación de Renovación Popular se parezca a la de Acción Popular.

