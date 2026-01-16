HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mario Vizcarra tras fallo del JNE a su favor: "A esos detractores, vamos a la cancha el 12 de abril"

El candidato presidencial sostuvo que la decisión del JNE restituye su derecho a participar en las elecciones 2026 y aseguró que la controversia por su sentencia del 2005 no le impedirá disputar el voto popular el próximo 12 de abril.

Hermano de Martín Vizcarra se pronuncia tras fallo del JNE que lo devuelve a las elecciones 2026 Foto: composición LR
Hermano de Martín Vizcarra se pronuncia tras fallo del JNE que lo devuelve a las elecciones 2026 Foto: composición LR

El candidato a la presidencia de Perú Primero, Mario Vizcarra, afirmó que el fallo a su favor emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le permite retomar plenamente la contienda y responder a sus críticos en las urnas. “A esos detractores se los digo claramente: los partidos se ganan en la cancha. Los esperamos el 12 de abril para ahí, en las urnas, ver quién es quién y por quién vota el pueblo peruano”, declaró para La República tras conocerse la resolución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Vizcarra sostuvo que la decisión del JNE no solo tiene un efecto personal, sino que restituye un derecho constitucional. “No solamente se trata de que Mario Vizcarra vuelve nuevamente a la carrera electoral como candidato a la presidencia, sino que se restituye un derecho fundamental: el derecho a elegir y ser elegido”, señaló, aludiendo también a los ciudadanos que, según dijo, siguieron con preocupación el proceso de tacha.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

lr.pe

El candidato interpretó el pronunciamiento del organismo electoral como una muestra de autonomía frente a presiones políticas. Afirmó que el Jurado “ha dado una muestra de independencia” y que “ha imperado la ley”, al evaluar los argumentos de su defensa y permitirle continuar en carrera hacia las elecciones 2026.

En ese contexto, aseguró que el veredicto fortalece su discurso de confrontación con los sectores que, a su juicio, buscan excluirlo. “No todo está perdido. No todas las instituciones del Estado han sido ocupadas por los partidos mafiosos y por los grupos de poder que atentan contra la democracia del país”, manifestó.

PUEDES VER: Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

lr.pe

El antecedente penal que marcó la tacha contra Mario Vizcarra

Uno de los ejes de la controversia en torno a Mario Vizcarra es la sentencia por peculado que data del 2005, vinculada a su paso por el entonces Consejo Transitorio de Administración Regional (CETAR) de Moquegua. El candidato explicó que fue procesado por un presunto doble cobro durante su gestión, algo que negó de manera enfática. “Yo jamás cobré dos sueldos. Sí tuve dos ingresos”, precisó.

Detalló que uno correspondía a su remuneración como funcionario público, que ascendía a S/ 1.800, y el otro a un bono de productividad otorgado en el marco de un convenio entre el Estado y el PNUD. Según indicó, este mecanismo beneficiaba a miles de servidores. “Todos los que me antecedieron: ministros, gerentes, funcionarios de empresas públicas, presidentes del CETAR recibimos el bono”, sostuvo.

Vizcarra afirmó que fue el único condenado en ese proceso y que no apeló por el desgaste personal y familiar que enfrentó tras dejar su actividad privada para asumir el cargo. “Yo reitero, yo no soy delincuente, no soy corrupto”, declaró, al subrayar que su situación judicial fue utilizada para cuestionar su postulación antes del reciente fallo a su favor del JNE.

PUEDES VER: Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

lr.pe

La interpretación legal que permitió a Mario Vizcarra volver a la contienda

El candidato explicó que la sentencia incluyó una inhabilitación de cuatro años para ejercer función pública, plazo que, según su versión, se cumplió en 2009. “La sentencia especificaba claramente que yo estaba inhabilitado durante cuatro años. Por lo tanto, en 2009 yo ya estaba rehabilitado”, indicó.

Añadió que la norma aprobada en 2018, utilizada como base para la tacha, no podía aplicarse retroactivamente a su caso. “Esa ley contraviene un principio jurídico que es la no retroactividad de las normas”, afirmó, al señalar que este argumento fue considerado por el Jurado al resolver su reincorporación a la contienda.

Para Mario Vizcarra, la decisión del JNE sienta un precedente sobre el derecho de los ciudadanos rehabilitados a postular. “Si ya culminó el periodo de inhabilitación, la ley es clara: ya podemos postular”, sostuvo, y remarcó que su situación no puede equipararse a la de quienes fueron sentenciados después de la vigencia de la norma del 2018.

PUEDES VER: Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

lr.pe

Rumbo al 12 de abril: el mensaje político de Mario Vizcarra

Tras superar la tacha, el postulante aseguró que su campaña no se detuvo durante el proceso y que ahora redoblará esfuerzos. “Nosotros no hemos bajado la guardia. Esto nos da un nuevo optimismo para seguir recorriendo todo el Perú”, afirmó, al referir que lleva más de dos años visitando regiones y zonas alejadas.

Mario Vizcarra dirigió un mensaje a los electores de cara a las elecciones 2026, con énfasis en la desigualdad social. Cuestionó la precariedad de servicios básicos en escuelas y hospitales, así como la brecha entre el gasto público y las necesidades ciudadanas. “No es posible que nuestros niños asistan a colegios donde el setenta por ciento no tenga agua, luz o internet”, expresó, y cerró con un llamado a disputar el poder en las urnas: “Los esperamos el 12 de abril para ver quién es quién y por quién vota el pueblo peruano”.

Notas relacionadas
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

LEER MÁS
Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

LEER MÁS
TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

LEER MÁS
Mario Vizcarra continúa en carrera de las Elecciones 2026: JNE aceptó apelación contra tacha por sentencia de peculado

Mario Vizcarra continúa en carrera de las Elecciones 2026: JNE aceptó apelación contra tacha por sentencia de peculado

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

LEER MÁS
José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

LEER MÁS
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025