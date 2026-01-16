Mario Vizcarra tras fallo del JNE a su favor: "A esos detractores, vamos a la cancha el 12 de abril"

El candidato a la presidencia de Perú Primero, Mario Vizcarra, afirmó que el fallo a su favor emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le permite retomar plenamente la contienda y responder a sus críticos en las urnas. “A esos detractores se los digo claramente: los partidos se ganan en la cancha. Los esperamos el 12 de abril para ahí, en las urnas, ver quién es quién y por quién vota el pueblo peruano”, declaró para La República tras conocerse la resolución.

Vizcarra sostuvo que la decisión del JNE no solo tiene un efecto personal, sino que restituye un derecho constitucional. “No solamente se trata de que Mario Vizcarra vuelve nuevamente a la carrera electoral como candidato a la presidencia, sino que se restituye un derecho fundamental: el derecho a elegir y ser elegido”, señaló, aludiendo también a los ciudadanos que, según dijo, siguieron con preocupación el proceso de tacha.

El candidato interpretó el pronunciamiento del organismo electoral como una muestra de autonomía frente a presiones políticas. Afirmó que el Jurado “ha dado una muestra de independencia” y que “ha imperado la ley”, al evaluar los argumentos de su defensa y permitirle continuar en carrera hacia las elecciones 2026.

En ese contexto, aseguró que el veredicto fortalece su discurso de confrontación con los sectores que, a su juicio, buscan excluirlo. “No todo está perdido. No todas las instituciones del Estado han sido ocupadas por los partidos mafiosos y por los grupos de poder que atentan contra la democracia del país”, manifestó.

El antecedente penal que marcó la tacha contra Mario Vizcarra

Uno de los ejes de la controversia en torno a Mario Vizcarra es la sentencia por peculado que data del 2005, vinculada a su paso por el entonces Consejo Transitorio de Administración Regional (CETAR) de Moquegua. El candidato explicó que fue procesado por un presunto doble cobro durante su gestión, algo que negó de manera enfática. “Yo jamás cobré dos sueldos. Sí tuve dos ingresos”, precisó.

Detalló que uno correspondía a su remuneración como funcionario público, que ascendía a S/ 1.800, y el otro a un bono de productividad otorgado en el marco de un convenio entre el Estado y el PNUD. Según indicó, este mecanismo beneficiaba a miles de servidores. “Todos los que me antecedieron: ministros, gerentes, funcionarios de empresas públicas, presidentes del CETAR recibimos el bono”, sostuvo.

Vizcarra afirmó que fue el único condenado en ese proceso y que no apeló por el desgaste personal y familiar que enfrentó tras dejar su actividad privada para asumir el cargo. “Yo reitero, yo no soy delincuente, no soy corrupto”, declaró, al subrayar que su situación judicial fue utilizada para cuestionar su postulación antes del reciente fallo a su favor del JNE.

La interpretación legal que permitió a Mario Vizcarra volver a la contienda

El candidato explicó que la sentencia incluyó una inhabilitación de cuatro años para ejercer función pública, plazo que, según su versión, se cumplió en 2009. “La sentencia especificaba claramente que yo estaba inhabilitado durante cuatro años. Por lo tanto, en 2009 yo ya estaba rehabilitado”, indicó.

Añadió que la norma aprobada en 2018, utilizada como base para la tacha, no podía aplicarse retroactivamente a su caso. “Esa ley contraviene un principio jurídico que es la no retroactividad de las normas”, afirmó, al señalar que este argumento fue considerado por el Jurado al resolver su reincorporación a la contienda.

Para Mario Vizcarra, la decisión del JNE sienta un precedente sobre el derecho de los ciudadanos rehabilitados a postular. “Si ya culminó el periodo de inhabilitación, la ley es clara: ya podemos postular”, sostuvo, y remarcó que su situación no puede equipararse a la de quienes fueron sentenciados después de la vigencia de la norma del 2018.

Rumbo al 12 de abril: el mensaje político de Mario Vizcarra

Tras superar la tacha, el postulante aseguró que su campaña no se detuvo durante el proceso y que ahora redoblará esfuerzos. “Nosotros no hemos bajado la guardia. Esto nos da un nuevo optimismo para seguir recorriendo todo el Perú”, afirmó, al referir que lleva más de dos años visitando regiones y zonas alejadas.

Mario Vizcarra dirigió un mensaje a los electores de cara a las elecciones 2026, con énfasis en la desigualdad social. Cuestionó la precariedad de servicios básicos en escuelas y hospitales, así como la brecha entre el gasto público y las necesidades ciudadanas. “No es posible que nuestros niños asistan a colegios donde el setenta por ciento no tenga agua, luz o internet”, expresó, y cerró con un llamado a disputar el poder en las urnas: “Los esperamos el 12 de abril para ver quién es quién y por quién vota el pueblo peruano”.