Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este 16 de enero vence el plazo para que los partidos y alianzas políticas que están habilitados para participar en las Elecciones Generales 2026 ingresen al Catálogo de Tiempos y Espacios de la Franja Electoral. Este catálogo es la herramienta que les permite elegir los espacios de publicidad en radio, televisión y medios digitales.

Este sistema solo puede ser usado por las organizaciones políticas que hayan sido admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro del plazo establecido, y cada grupo recibe un presupuesto asignado por la ONPE para seleccionar sus espacios de difusión.

La selección de medios, horarios y duración de la propaganda se realiza a través de la plataforma CLARIDAD de la ONPE, siempre respetando el monto asignado a cada organización. El catálogo estuvo disponible para su uso desde el 2 hasta el 16 de enero de 2026.

La ONPE destinó 80 millones de soles para la franja electoral de este proceso, repartidos entre las 38 organizaciones políticas que presentaron sus candidaturas ante el JNE.

Los mensajes difundidos no pueden durar más de 30 segundos y deben incluir obligatoriamente un intérprete de lengua de señas.

Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

Un total de seis organismos internacionales observarán y resguardarán la transparencia de las Elecciones 2026, informó el canciller Hugo de Zela. Para garantizar la legitimidad del proceso electoral se realizará un trabajo conjunto con las instituciones del sistema electoral y con las autoridades de los países anfitriones donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar.

Se trata de: Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Según explicó el ministerio de Relaciones Exteriores, los organismos actuarán tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas electorales y reforzar la legitimidad de los resultados.