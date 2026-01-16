Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, cuestionó la Ley 32490, cuyo reglamento se publicará este 17 de enero según el presidente José Jerí.

Durante una entrevista a RPP, el fiscal mencionó la propuesta del Ejecutivo de otorga una compensación económica a víctimas de extorsión, pues considera que se convertiría en un incentivo para "falsas víctimas". Asimismo, solicitó una explicación detallada sobre los fondos económicos que se usarían para dichas entregas.

"Si no tienen dinero para fortalecer el sistema de administración de justicia de dónde van a sacar plata para tantas víctimas de extorsión en el país. Si lo van a reglamentar deben tener el mayor cuidado. ¿En qué momento se dará la reparación?, ¿Cuándo hagan la denuncia?, ¿Cuándo atrapen al delincuente o cuando haya una sentencia?. La norma genérica es muy bonita, pero hay que ver cómo la reglamentamos y a quién se le va a brindar", cuestionó.

Resaltó sobre todo cómo se calculará la compensación, pues es fácil determinar un valor de bienes económicos, pero no cuando se trata de personas heridas o fallecidas.

A esto se le suma que la propuesta de José Jerí solo va dirigida a las víctimas de extorsión en el sector transporte, dejando de lado a otros negocios golpeados por la criminalidad.

Chávez Cotrina cuestiona financiamiento de la Ley 32490

Añadió que la reforma del proceso de extinción de dominio también juega en contra del financiamiento para las propuesta de la Ley 32490.

"No hay fondos. Recordemos que los fondos que se obtienen del crimen organizado proviene del proceso de extinción de dominio y ahora solo se puede acceder con sentencia firme que dura un mínimo de tres años. Debe haber una explicación del Ejecutivo", anotó.

Esa escasez de fondos que hoy golpea al Ministerio Público también se extenderá para la creación de las fiscalías de sicariato y extorsión. "Esta norma crea un sistema integrado por PNP, Ministerio Publico y Poder Judicial. Se supone que se deben crear las fiscalías especializadas en sicariato y extorción. Esto requiere recursos. Nos reuniremos con el ministro de Justicia para hablar de eso. Si la norma establece que se deben crear, hay que preguntar si el MEF nos dará los 52 millones que se requieren para implementar las Fiscalías. Si el dinero nos lo dan el 15 de marzo... se necesitan un promedio de 60 días para poder implementarlas. Necesitamos 100 fiscales a nivel nacional para fortalecer esto", dijo.

Finalmente, consideró que en lugar de promulgar nuevas normas, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en mejorar la operatividad del sistema de justicia y policial.

"El tema no está en dar normas, sino en la operatividad. Si tienes un sistema operativo, las normas complementan. De lo contrario, no sirve de nada. Debemos empezar por darle a la PNP y Fiscalía los recursos tecnológicos y económicos para que puedan funcionar", lamentó.