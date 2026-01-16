HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

 Consideró que en lugar de promulgar nuevas normas, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en mejorar la operatividad del sistema de justicia y policial.

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, cuestionó la Ley 32490, cuyo reglamento se publicará este 17 de enero según el presidente José Jerí.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista a RPP, el fiscal mencionó la propuesta del Ejecutivo de otorga una compensación económica a víctimas de extorsión, pues considera que se convertiría en un incentivo para "falsas víctimas". Asimismo, solicitó una explicación detallada sobre los fondos económicos que se usarían para dichas entregas.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Si no tienen dinero para fortalecer el sistema de administración de justicia de dónde van a sacar plata para tantas víctimas de extorsión en el país. Si lo van a reglamentar deben tener el mayor cuidado. ¿En qué momento se dará la reparación?, ¿Cuándo hagan la denuncia?, ¿Cuándo atrapen al delincuente o cuando haya una sentencia?. La norma genérica es muy bonita, pero hay que ver cómo la reglamentamos y a quién se le va a brindar", cuestionó.

Resaltó sobre todo cómo se calculará la compensación, pues es fácil determinar un valor de bienes económicos, pero no cuando se trata de personas heridas o fallecidas.

A esto se le suma que la propuesta de José Jerí solo va dirigida a las víctimas de extorsión en el sector transporte, dejando de lado a otros negocios golpeados por la criminalidad.

Chávez Cotrina cuestiona financiamiento de la Ley 32490

Añadió que la reforma del proceso de extinción de dominio también juega en contra del financiamiento para las propuesta de la Ley 32490.

"No hay fondos. Recordemos que los fondos que se obtienen del crimen organizado proviene del proceso de extinción de dominio y ahora solo se puede acceder con sentencia firme que dura un mínimo de tres años. Debe haber una explicación del Ejecutivo", anotó.

Esa escasez de fondos que hoy golpea al Ministerio Público también se extenderá para la creación de las fiscalías de sicariato y extorsión. "Esta norma crea un sistema integrado por PNP, Ministerio Publico y Poder Judicial. Se supone que se deben crear las fiscalías especializadas en sicariato y extorción. Esto requiere recursos. Nos reuniremos con el ministro de Justicia para hablar de eso. Si la norma establece que se deben crear, hay que preguntar si el MEF nos dará los 52 millones que se requieren para implementar las Fiscalías. Si el dinero nos lo dan el 15 de marzo... se necesitan un promedio de 60 días para poder implementarlas. Necesitamos 100 fiscales a nivel nacional para fortalecer esto", dijo.

Finalmente, consideró que en lugar de promulgar nuevas normas, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en mejorar la operatividad del sistema de justicia y policial.

"El tema no está en dar normas, sino en la operatividad. Si tienes un sistema operativo, las normas complementan. De lo contrario, no sirve de nada. Debemos empezar por darle a la PNP y Fiscalía los recursos tecnológicos y económicos para que puedan funcionar", lamentó.

Notas relacionadas
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante y tachan de populista medida de Jerí: "Le dio un caramelo a los transportistas"

Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante y tachan de populista medida de Jerí: "Le dio un caramelo a los transportistas"

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: vecinos rechazan concesión para centro de convenciones tras años de abandono

Complejo Manuel Bonilla: vecinos rechazan concesión para centro de convenciones tras años de abandono

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025