HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inseguridad ciudadana: Expertos analizan la crisis del país | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

El convenio establece las condiciones que tendrán los observadores internacionales y contó con la participación de los organismos electorales como testigos.

OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú. Foto: Presidencia
OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú. Foto: Presidencia

El Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo que permitirá el despliegue de una Misión de Observación Electoral durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La firma se dio en el Palacio de Torre Tagle en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela y el secretario general de la OEA, y propone cuál será el marco legal que regulará las acciones de los observadores que estén presentes durante el proceso electoral, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El documento también establece las condiciones para los integrantes de la misión, así como facilidades operativas que garantizan su desplazamiento y trabajo sin que tengan inconvenientes. Estas disposiciones buscan asegurar una observación independiente y técnica del proceso electoral.

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

PUEDES VER: Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

lr.pe

Sin embargo, la suscripción del acuerdo ocurre en momento en que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado es mayoritaria, así como por reiterados cuestionamientos contra los organismos electorales.

Cabe recalcar que durante la ceremonia participaron como testigos de honor organismos electorales peruanos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La Cancillería señaló que el acuerdo reafirma el compromiso del Perú con la transparencia electoral, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la democracia, además de facilitar el ejercicio del voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

La Misión de Observación Electoral de la OEA evaluará las distintas etapas del proceso electoral y emitirá un informe con recomendaciones tras la jornada de votación del 12 de abril.

Notas relacionadas
JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

LEER MÁS
Primero la Gente presenta ante el JEE solicitud de inscripción de plancha presidencial de Marisol Pérez Tello

Primero la Gente presenta ante el JEE solicitud de inscripción de plancha presidencial de Marisol Pérez Tello

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra: JNE evaluó apelaciones de tachas contra Renovación Popular y Perú Primero

Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra: JNE evaluó apelaciones de tachas contra Renovación Popular y Perú Primero

LEER MÁS
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

LEER MÁS
José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

LEER MÁS
Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Matrícula Digital 2026 inicia este lunes 19 de enero: este es el link de Minedu para inscripción en Lima, Callao y regiones

Trump y Machado HOY, EN VIVO: Lideresa venezolana revela haber entregado la medalla del Nobel de la Paz a presidente de EE. UU.

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Política

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Congreso: anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del Poder Judicial

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025