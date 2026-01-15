Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

El Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo que permitirá el despliegue de una Misión de Observación Electoral durante las Elecciones Generales del 12 de abril. La firma se dio en el Palacio de Torre Tagle en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela y el secretario general de la OEA, y propone cuál será el marco legal que regulará las acciones de los observadores que estén presentes durante el proceso electoral, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

El documento también establece las condiciones para los integrantes de la misión, así como facilidades operativas que garantizan su desplazamiento y trabajo sin que tengan inconvenientes. Estas disposiciones buscan asegurar una observación independiente y técnica del proceso electoral.

Sin embargo, la suscripción del acuerdo ocurre en momento en que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado es mayoritaria, así como por reiterados cuestionamientos contra los organismos electorales.

Cabe recalcar que durante la ceremonia participaron como testigos de honor organismos electorales peruanos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La Cancillería señaló que el acuerdo reafirma el compromiso del Perú con la transparencia electoral, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la democracia, además de facilitar el ejercicio del voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

La Misión de Observación Electoral de la OEA evaluará las distintas etapas del proceso electoral y emitirá un informe con recomendaciones tras la jornada de votación del 12 de abril.