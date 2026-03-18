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Dos policías irán en cada ómnibus de la empresa Santa Catalina

Para dar protección a choferes y pasajeros y evitar actos extorsivos durante toda la ruta. Más de 400 agentes participarán en este operativo, mientras que personal policial motorizado mantiene cobertura permanente en la ruta, ante cualquier incidencia.

Más de 400 policías resguardan a la empresa Santa Catalina.
Más de 400 policías resguardan a la empresa Santa Catalina.

El sector del transporte público enfrenta un período de intensa crisis en seguridad, la inseguridad en las pistas de Lima Metropolitana y el Callao ha alcanzado niveles alarmantes, con pérdidas significativas y una creciente ola de actos delictivos que van desde incendios en ómnibus hasta extorsiones y asesinatos.

La Policía ha identificado puntos críticos en rutas importantes, pero la falta de herramientas adecuadas para presentar denuncias y la lentitud en los procedimientos de registro y traslado de casos a instancias de investigación dificultan la lucha contra estos delitos.

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Ante este panorama desafiante, es crucial que el Gobierno tome medidas efectivas para garantizar la seguridad en las pistas y avenidas y proteger a los transportadores y empresarios. La cooperación entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil es fundamental para enfrentar esta crisis y restaurar la confianza en la red de transporte público.

Por eso, desde hoy, la Policía Nacional viene ejecutando un plan operativo orientado a reforzar la seguridad de los buses de la empresa de transporte público Santa Catalina, mediante acciones de resguardo, acompañamiento y patrullaje a lo largo de su recorrido entre Villa El Salvador y el Cercado de Lima.

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Así lo informó el ministerio del Interior. Explicaron que la estrategia contempla la participación de cerca de 400 efectivos policiales, incluido personal motorizado del Escuadrón Los Halcones, quienes acompañan a las unidades desde su salida del patio de maniobras hasta el final de su trayecto, a fin de prevenir actos delictivos.

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Indicaron que como parte del despliegue, dos agentes abordan cada bus para brindar protección a los conductores y pasajeros, mientras que personal policial motorizado mantiene cobertura permanente en ruta, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, informó que este plan operativo busca contrarrestar delitos como la extorsión y garantizar la seguridad de los trabajadores de la empresa y los pasajeros, así como la continuidad del servicio de transporte público en condiciones seguras.

“Estamos coordinando con las municipalidades para que los cuerpos de serenazgo se sumen a la estrategia”, precisó el general Castillo, al señalar que el despliegue policial también se ejecuta en la zona norte de Lima para reforzar la seguridad de otras empresas de transporte frente a la extorsión.

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