Elecciones 2026: qué planchas presidenciales siguen en carrera, cuáles afrontan tachas y qué candidaturas ya fueron excluidas
El proceso de inscripción de las listas presidenciales avanza con resoluciones clave de los JEE y del JNE, mientras la ONPE afina la organización de las elecciones generales 2026 y define el padrón definitivo de organizaciones habilitadas.
El escenario político rumbo a las Elecciones 2026 empieza a ordenarse tras las primeras decisiones de los organismos electorales. A estas alturas del cronograma, algunas planchas presidenciales ya aseguraron su permanencia en la contienda, otras enfrentan procesos de tacha que aún no se resuelven y un grupo menor quedó fuera por incumplir requisitos establecidos por la ley electoral.
Las resoluciones emitidas por los JEE y ratificadas, en algunos casos, por el JNE, se concentran en la verificación de documentación, el respeto a los plazos y la situación legal de los postulantes. Este filtro inicial resulta determinante porque delimita qué candidaturas podrán competir en igualdad de condiciones durante la campaña de las elecciones generales 2026.
En paralelo, la ONPE continúa con la planificación operativa de los comicios, mientras el Jurado Nacional de Elecciones refuerza su rol fiscalizador. El desarrollo de esta etapa refleja un proceso marcado por controversias legales y disputas políticas que anticipan una campaña intensa.
Las planchas presidenciales que continúan en carrera
Un primer bloque de planchas presidenciales logró superar la etapa inicial de evaluación y mantiene su inscripción vigente ante los JEE. Estas fórmulas cumplieron con los requisitos formales exigidos, como la presentación completa de hojas de vida, actas partidarias válidas y el respeto de los plazos establecidos en el cronograma electoral. A continuación te presentamos a los partidos que continúan en la carrera electoral.
|Partidos
|Candidatos
|Venceremos
|Ronald Atencio
|Perú país para Todos
|Carlos Álvarez
|Perú Acción
|Francisco Diez-Canseco
|Integridad Democrática
|Wolfgang Grozo
|Cívico Obras
|Ricardo Belmont
|Cooperación Popular
|Yonhy Lescano
|Democrático Federal
|Armando Massé
|Partido de los Trabajadores y Emprendedores
|Napoleón Becerra
|Ahora Nación
|Alfonso López Chau
|Alianza para el Progreso (APP)
|César Acuña
|Fe en el Perú
|Álvaro Paz de la Barra
|Fuerza Popular
|Keiko Fujimori
|Juntos por el Perú
|Roberto Sánchez
|Partido del Buen Gobierno
|Jorge Nieto
|Partido Demócrata Unido Perú
|Charlie Carrasco
|Somos Perú
|George Forsyth
|Frente de la Esperanza 2021
|Fernando Olivera
|Partido Morado
|Mesías Guevara
|Partido Patriótico del Perú
|Hebert Caller
|Perú Moderno
|Carlos Jaico
|Podemos Perú
|José Luna Gálvez
|Progresemos
|Paul Jaimes
|Un Camino Diferente
|Rosario Fernández
|Fuerza y Libertad
|Fiorella Molinelli
|Libertad Popular
|Rafael Belaunde
|PRIN
|Walter Chirinos
|SíCreo
|Carlos Espá
|Salvemos al Perú
|Antonio Ortiz
|Unidad Nacional
|Roberto Chiabra
|APRA
|Enrique Valderrama
|Perú Libre
|Vladimir Cerrón
|Demócrata Verde
|Álex Gonzales
Las candidaturas que afrontan tachas en evaluación
Otro grupo de listas presidenciales permanece bajo observación debido a tachas presentadas por ciudadanos u organizaciones políticas, que cuestionan aspectos como omisiones en la información declarada o supuestas irregularidades en los procesos internos de selección de candidatos.
En este contexto, la fórmula de Avanza País que postula a José Williams enfrenta un recurso ante el JEE por posibles inconsistencias en sus ingresos declarados, después de que un ciudadano denunciara que su Hoja de Vida consignó cifras consideradas bajas frente a otros legisladores, lo cual será resuelto por el organismo electoral antes de elevarse a instancias superiores si corresponde.
Además, las planchas presidenciales de Renovación Popular y Perú Primero, que postulan a Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra respectivamente, aguardan la decisión del JNE sobre las apelaciones presentadas contra las tachas que pudieron afectar su habilitación para competir.