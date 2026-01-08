HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: qué planchas presidenciales siguen en carrera, cuáles afrontan tachas y qué candidaturas ya fueron excluidas

El proceso de inscripción de las listas presidenciales avanza con resoluciones clave de los JEE y del JNE, mientras la ONPE afina la organización de las elecciones generales 2026 y define el padrón definitivo de organizaciones habilitadas.

La elecciones generales 2026 se desarrollarán el próximo 12 de abril. Foto: difusión
La elecciones generales 2026 se desarrollarán el próximo 12 de abril. Foto: difusión

El escenario político rumbo a las Elecciones 2026 empieza a ordenarse tras las primeras decisiones de los organismos electorales. A estas alturas del cronograma, algunas planchas presidenciales ya aseguraron su permanencia en la contienda, otras enfrentan procesos de tacha que aún no se resuelven y un grupo menor quedó fuera por incumplir requisitos establecidos por la ley electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las resoluciones emitidas por los JEE y ratificadas, en algunos casos, por el JNE, se concentran en la verificación de documentación, el respeto a los plazos y la situación legal de los postulantes. Este filtro inicial resulta determinante porque delimita qué candidaturas podrán competir en igualdad de condiciones durante la campaña de las elecciones generales 2026.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En paralelo, la ONPE continúa con la planificación operativa de los comicios, mientras el Jurado Nacional de Elecciones refuerza su rol fiscalizador. El desarrollo de esta etapa refleja un proceso marcado por controversias legales y disputas políticas que anticipan una campaña intensa.

PUEDES VER: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha y pagos a los seleccionados

lr.pe

Las planchas presidenciales que continúan en carrera

Un primer bloque de planchas presidenciales logró superar la etapa inicial de evaluación y mantiene su inscripción vigente ante los JEE. Estas fórmulas cumplieron con los requisitos formales exigidos, como la presentación completa de hojas de vida, actas partidarias válidas y el respeto de los plazos establecidos en el cronograma electoral. A continuación te presentamos a los partidos que continúan en la carrera electoral.

PartidosCandidatos
VenceremosRonald Atencio
Perú país para TodosCarlos Álvarez
Perú Acción Francisco Diez-Canseco
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo
Cívico ObrasRicardo Belmont
Cooperación Popular Yonhy Lescano
Democrático FederalArmando Massé
Partido de los Trabajadores y EmprendedoresNapoleón Becerra
Ahora NaciónAlfonso López Chau
Alianza para el Progreso (APP)César Acuña
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Fuerza PopularKeiko Fujimori
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Somos PerúGeorge Forsyth
Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Partido MoradoMesías Guevara
Partido Patriótico del PerúHebert Caller
Perú ModernoCarlos Jaico
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
ProgresemosPaul Jaimes
Un Camino DiferenteRosario Fernández
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Libertad PopularRafael Belaunde
PRINWalter Chirinos
SíCreoCarlos Espá
Salvemos al PerúAntonio Ortiz
Unidad NacionalRoberto Chiabra
APRAEnrique Valderrama
Perú LibreVladimir Cerrón
Demócrata VerdeÁlex Gonzales

PUEDES VER: Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

lr.pe

Las candidaturas que afrontan tachas en evaluación

Otro grupo de listas presidenciales permanece bajo observación debido a tachas presentadas por ciudadanos u organizaciones políticas, que cuestionan aspectos como omisiones en la información declarada o supuestas irregularidades en los procesos internos de selección de candidatos.

En este contexto, la fórmula de Avanza País que postula a José Williams enfrenta un recurso ante el JEE por posibles inconsistencias en sus ingresos declarados, después de que un ciudadano denunciara que su Hoja de Vida consignó cifras consideradas bajas frente a otros legisladores, lo cual será resuelto por el organismo electoral antes de elevarse a instancias superiores si corresponde.

Además, las planchas presidenciales de Renovación Popular y Perú Primero, que postulan a Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra respectivamente, aguardan la decisión del JNE sobre las apelaciones presentadas contra las tachas que pudieron afectar su habilitación para competir.

Notas relacionadas
32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

LEER MÁS
Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha y pagos a los seleccionados

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha y pagos a los seleccionados

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y errores mínimos en actas juega en contra del partido

Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y errores mínimos en actas juega en contra del partido

LEER MÁS
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea él se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea él se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

LEER MÁS
Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

LEER MÁS
JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025