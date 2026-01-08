HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Cuestionan traslados del INPE: interno “Loco Harry” no permaneció en Challapalca pese a documento oficial

Como parte del traslado de 100 internos de alta peligrosidad a Challapalca el 5 de enero, “Loco Harry”, cabecilla de Los Malditos de Bayóvar, fue enviado, pero días después retornó al penal de Lurigancho.

Irregularidades en el traslado de internos a penales de máxima seguridad
Irregularidades en el traslado de internos a penales de máxima seguridad | TV Perú

El Gobierno de José Jerí y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron el traslado de 100 internos a penales de máxima seguridad, entre ellos el establecimiento penitenciario de Challapalca, como parte de una estrategia contra el crimen organizado. El operativo se ejecutó el 5 de enero de 2026 e incluyó internos procedentes de cinco penales del país. Sin embargo, registros penitenciarios e informes internos revelan que uno de los internos incluidos en ese traslado retornó días después al penal de Lurigancho, pese a figurar oficialmente entre los enviados.

Se trata de Harry Cano Dávila, alias “Loco Harry”, identificado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Malditos de Bayóvar. De acuerdo con un informe de seguridad del penal de Lurigancho, el interno ingresó nuevamente a ese establecimiento durante la madrugada del 7 de enero de 2026, bajo custodia de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Interno Harry Cano Dávila, alias “Loco Harry”, incluido en el traslado al penal de Challapalca. Foto: La República.

Interno Harry Cano Dávila, alias “Loco Harry”, incluido en el traslado al penal de Challapalca. Foto: La República.

El reporte consigna que el ingreso se realizó sin que el personal de turno tuviera acceso a una resolución física que autorizara el internamiento, documento requerido para dejar constancia formal en los registros de seguridad.

Retorno de “Loco Harry” genera dudas por falta de documentación

Según el informe, ante los reiterados requerimientos del personal de seguridad, se indicó que la autorización existía únicamente en formato digital y que sería impresa posteriormente. No obstante, durante todo el turno no se entregó documentación física, situación que motivó que los hechos quedaran asentados en el cuaderno de ocurrencias y fueran elevados a la superioridad.

El documento también señala que durante el ingreso del interno estuvieron presentes funcionarios del establecimiento penitenciario y responsables de seguridad, sin que se brindara información oficial sobre la orden que sustentaba el retorno. Horas después, las autoridades y el personal que acompañaban al interno se retiraron sin que la situación documentaria fuera regularizada.

Informe de seguridad advierte irregularidades en translado de interno a penal de Lurigancho. Foto: LR

Informe de seguridad advierte irregularidades en translado de interno a penal de Lurigancho. Foto: LR

Traslado de internos a Challapalca incluye cabecillas de organizaciones criminales

De acuerdo con el Oficio N.° 0008-2026-INPE/EP-LRG-ALC-G-01, Cano Dávila fue trasladado el 5 de enero de 2026 junto con otros 29 internos del penal de Lurigancho al de Challapalca, como parte del grupo de 100 internos anunciado oficialmente por el INPE y el presidente interino José Jerí. En ese establecimiento, los reclusos debían cumplir un régimen penitenciario severo, con restricción de patio y medidas de seguridad reforzadas.

El operativo incluyó internos vinculados a diversas organizaciones criminales como La Cota 905, Los Hijos de Dios y Los Terribles Pistoleros. Del total de internos, 66 son sentenciados y 34 procesados por delitos como organización criminal, robo agravado, extorsión, sicariato, homicidio, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas.

La República intentó comunicarse con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para obtener precisiones sobre el caso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición penitenciaria no brindó mayor información sobre el traslado "por temas de seguridad".

Notas relacionadas
Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

LEER MÁS
Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

LEER MÁS
Dictan cadena perpetua para 5 extorsionadores de la banda criminal ‘Los angelitos de Pachacútec’

Dictan cadena perpetua para 5 extorsionadores de la banda criminal ‘Los angelitos de Pachacútec’

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Sociedad

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

Universidad del Altiplano de Puno: estudiantes protestan por retraso en sustentación de tesis hasta después de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025