El Gobierno de José Jerí y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunciaron el traslado de 100 internos a penales de máxima seguridad, entre ellos el establecimiento penitenciario de Challapalca, como parte de una estrategia contra el crimen organizado. El operativo se ejecutó el 5 de enero de 2026 e incluyó internos procedentes de cinco penales del país. Sin embargo, registros penitenciarios e informes internos revelan que uno de los internos incluidos en ese traslado retornó días después al penal de Lurigancho, pese a figurar oficialmente entre los enviados.

Se trata de Harry Cano Dávila, alias “Loco Harry”, identificado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Malditos de Bayóvar. De acuerdo con un informe de seguridad del penal de Lurigancho, el interno ingresó nuevamente a ese establecimiento durante la madrugada del 7 de enero de 2026, bajo custodia de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Interno Harry Cano Dávila, alias “Loco Harry”, incluido en el traslado al penal de Challapalca. Foto: La República.

El reporte consigna que el ingreso se realizó sin que el personal de turno tuviera acceso a una resolución física que autorizara el internamiento, documento requerido para dejar constancia formal en los registros de seguridad.

Retorno de “Loco Harry” genera dudas por falta de documentación

Según el informe, ante los reiterados requerimientos del personal de seguridad, se indicó que la autorización existía únicamente en formato digital y que sería impresa posteriormente. No obstante, durante todo el turno no se entregó documentación física, situación que motivó que los hechos quedaran asentados en el cuaderno de ocurrencias y fueran elevados a la superioridad.

El documento también señala que durante el ingreso del interno estuvieron presentes funcionarios del establecimiento penitenciario y responsables de seguridad, sin que se brindara información oficial sobre la orden que sustentaba el retorno. Horas después, las autoridades y el personal que acompañaban al interno se retiraron sin que la situación documentaria fuera regularizada.

Informe de seguridad advierte irregularidades en translado de interno a penal de Lurigancho. Foto: LR

Traslado de internos a Challapalca incluye cabecillas de organizaciones criminales

De acuerdo con el Oficio N.° 0008-2026-INPE/EP-LRG-ALC-G-01, Cano Dávila fue trasladado el 5 de enero de 2026 junto con otros 29 internos del penal de Lurigancho al de Challapalca, como parte del grupo de 100 internos anunciado oficialmente por el INPE y el presidente interino José Jerí. En ese establecimiento, los reclusos debían cumplir un régimen penitenciario severo, con restricción de patio y medidas de seguridad reforzadas.

El operativo incluyó internos vinculados a diversas organizaciones criminales como La Cota 905, Los Hijos de Dios y Los Terribles Pistoleros. Del total de internos, 66 son sentenciados y 34 procesados por delitos como organización criminal, robo agravado, extorsión, sicariato, homicidio, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas.

La República intentó comunicarse con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para obtener precisiones sobre el caso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición penitenciaria no brindó mayor información sobre el traslado "por temas de seguridad".