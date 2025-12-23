HOYSuscripcion LR Focus

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Economía

Ampliación del Reinfo: Confemin cuestiona demora y demanda a José Jerí que agilice promulgación de la norma

Ante el próximo vencimiento del plazo de vigencia del Reinfo, desde la Confemin pidieron celeridad al presidente José Jerí para que publique la ley. Advirtieron que una eventual "no ampliación" del registro incrementaría la conflictividad social en el país.

La Confemin exigió al presidente José Jerí que adopte una decisión inmediata y responsable respecto al futuro de la formalización minera. Foto: composición LR/Presidencia/Archivo LR
La Confemin exigió al presidente José Jerí que adopte una decisión inmediata y responsable respecto al futuro de la formalización minera. Foto: composición LR/Presidencia/Archivo LR

A través de un pronunciamiento, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) manifestó su preocupación frente a las recientes declaraciones del presidente José Jerí, en las que indica que esperará un informe técnico para decidir si promulga o no la autógrafa de ley que extiende el Reinfo hasta fines del 2026.

"Advertimos que la eventual extinción o no ampliación del Reinfo tendrá consecuencias graves e inmediatas, como la pérdida de trabajo de miles de pequeños mineros y mineros artesanales. el incremento de la conflictividad en diversas regiones y la afectación directa a la paz social y al clima democrático. Exigimos una decisión inmediata, responsable y coherente con la realidad del país", señalaron desde el gremio minero.

PUEDES VER: Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

lr.pe

Y es que, al mandatario le llama la atención la redacción de la modificación del artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 que hace alusión a la vigencia del proceso de formalización minera. Su objeción no es sobre la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre del próximo año, sino la parte en la que se fija como límite temporal "hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero".

Ante ello, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, ha declarado a los medios de comunicación que no se trata de una observación a la norma, sino de una preocupación del presidente sobre asuntos de redacción con ese articulado. Además, aseguró que en los próximos días debe finalizar la revisión de la autógrafa para darle la conformidad respectiva, que supondría su publicación en el diario El Peruano.

PUEDES VER: Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo, el 1% de titulares mineros controla la mitad de concesiones

lr.pe

Reinfo: Confemin pide agilizar promulgación

En conversación con este medio, Magno Palomino, coordinador de la Confemin, recordó que la vigencia del proceso de formalización minera en el país culmina el próximo 31 de diciembre, por lo que, el tiempo corre y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de resolver el futuro de la norma aprobada por el Congreso.

"Desde un principio sabíamos que el presidente tiene un mal concepto o asesoramiento. Si bien ha expresado en más de una oportunidad que no estaba de acuerdo con la ampliación del proceso de formalización y se ha mostrado de acuerdo con la Ley de la pequeña minería, debe estar tranquilo. Si ellos como Estado promueven mesas de diálogo y viabilizan la discusión de la Ley Mape, pueden acabar su periodo de gobierno aprobando esta norma", aseveró.

Para el dirigente minero, sería fatal que el presidente José Jerí decida observar la norma, ya que podría dejar en el limbo a miles de trabajadores mineros y desencadenar una convulsión social en el país. Pese a ello, espera que la presión social logre la promulgación de la autógrafa de ley en el plazo más breve posible.

De otro lado, Palomino precisó que cerca de 2.000 mineros se encuentren a la expectativa de la resolución de los recursos de reconsideración que presentaron ante el Ministerio de Energía y Minas luego de ser excluidos del Reinfo a mediados de este año. Además, existe una acción de amparo para lograr la reincorporación de los más de 50.000 operadores que quedaron fuera del proceso.

Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo, el 1% de titulares mineros controla la mitad de concesiones

Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo, el 1% de titulares mineros controla la mitad de concesiones

Reinfo en manos de Jerí: Congreso envió autógrafa de ley que extiende su vigencia hasta fines del 2026

Reinfo en manos de Jerí: Congreso envió autógrafa de ley que extiende su vigencia hasta fines del 2026

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

