Congresista Montalvo asegura que es falso que la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo esté investigando

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) respondió de manera categórica que no tiene ninguna investigación abierta por parte de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por lo que consideró que cualquier publicación contraria es “totalmente falsa” y una vulneración a su honor y buen nombre.

“No existe carpeta fiscal, denuncia constitucional ni investigación preliminar alguna, por corrupción, organización criminal o cualquier otro delito, abierta por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La información difundida carece absolutamente de sustento fáctico y probatorio. Esta afirmación es totalmente falsa y constituye una grave vulneración a mi honor, reputación e imagen pública”, señala el legislador.

También sostuvo que “las instituciones del Estado no pueden ser mancilladas ni sometidas por funcionarios que, ante el legítimo control político del Congreso, recurren a los medios de comunicación para estigmatizar o intimidar a quienes no se alinean con sus intereses”.

“Ningún funcionario público, por más alto que sea su cargo, está por encima de la Constitución ni puede pretender perpetuarse en el poder utilizando la persecución mediática como mecanismo de presión. Exhorto a los medios de comunicación a ejercer un periodismo responsable, veraz y ético. La libertad de prensa no ampara la difusión de información falsa que afecta derechos fundamentales. Reafirmo mi compromiso inquebrantable con el pueblo de Amazonas y con todos los peruanos, y continuaré ejerciendo mi labor legislativa y fiscalizadora con transparencia y honestidad”, concluyó Montalvo Cubas.