Fiscal Chávez Cotrina sobre operación fallida de la Dircocor: “Si el objetivo está bien centrado, no se escapa. Incluso si intenta huir”

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina exige a la Policía Nacional mayor operatividad en la captura del exgobernador del Callao, Ciro Castillo. Foto: composición LR

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, se pronunció, luego de que la Dirección contra la Corrupción de PNP no encontrara al saliente gobernador del Callao, Ciro Castillo. Según dijo, la Policía debe ser más operativa y trabajar con mayor inteligencia desde que la Fiscalía realiza el requerimiento al Poder Judicial para las detenciones preliminares.

“Si el objetivo está bien centrado, no se escapa. Incluso si intenta huir, debe ser seguido de inmediato. El verdadero problema ha sido la falta de un seguimiento adecuado (…) Debe mantener vigilados a los objetivos las 24 horas. En inteligencia existe un dicho que señala que, cuando el objetivo se entera, ya es tarde. Por eso, si algunos investigados se han escapado, es porque no hubo un buen seguimiento o porque existió filtración de información”, dijo el fiscal.

Chávez Cotrina añadió que, “desde el momento en que la Policía comunica al fiscal el requerimiento. No importa si el fiscal demora un día o si el juez tarda 48 horas, 72 horas o incluso más. La Policía no puede soltar al objetivo en ningún momento”.

En esa crítica, el fiscal señaló que no se puede culpar a los altos mandos de la PNP por la fuga de los investigados, debido a que la responsabilidad operativa corresponde a quienes ejecutan el seguimiento.

“Si a un oficial se le asigna un objetivo, no debe soltarlo. Y si se escapa, corresponde una sanción por falta de cuidado u omisión de funciones. Eso es lo que debe hacerse. Siempre que hay un error, debe haber una acción disciplinaria. Sin embargo, la responsabilidad directa recae en quien tenía a cargo el objetivo, porque fue quien lo dejó escapar”, apuntó.