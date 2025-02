Congresista Jorge Marticorena tiene a 2 investigados por presunta organización criminal en su despacho

El parlamentario Marticorena comunicó que respetará la presunción de inocencia y no retirará a los funcionarios de su despacho.Foto: composición LR

El parlamentario Marticorena comunicó que respetará la presunción de inocencia y no retirará a los funcionarios de su despacho.Foto: composición LR

El congresista y vocero alterno de Alianza para el Progreso Jorge Marticorena tiene a dos investigados por presunta organización criminal trabajando en su despacho: Wilson Gari Pretel Mostacero, investigado por ser presunto integrante de la organización “Gabinete en la sombra”, y Job Zapata Marín Morales, supuesto miembro de “Los del Sur”. Aun así, en diálogo con La Repúblcia, el parlamentario comunicó que no retirará a los funcionarios de sus cargos, pues no cuentan con una sentencia del Poder Judicial y, por lo tanto, respetará la presunción de inocencia.

Respecto a los referidos investigados, Wilson Pretel fue jefe del Gabinete Técnico en el gobierno del expresidente Pedro Castillo hasta que renunció a dicho cargo por motivos personales.

Wilson Pretel y su vínculo con el caso “Gabinete en la sombra”

Según la hipótesis fiscal, “el presidente Pedro Castillo Terrones, luego de su elección democrática y juramentar el 28 de julio de 2021, se instaló en Palacio de Gobierno; y, dada su inexperiencia política como lo reconoció públicamente, se instalaron en él denominados “asesores en la sombra”, quienes coordinan, confabularon, presionaron, coaccionaron a ministros y funcionarios del gobierno para satisfacer intereses subalternos con claros indicios de ilicitud. Habiéndose ubicado con tal fin estratégicamente en cargos como asesores de despacho, jefe de gabinete, dirección de comunicaciones, coordinador de la DINI, Sub Secretario General de Palacio, etc”.

Por este caso, a Pretel Mostacero lo sindican de presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal, colusión y organización criminal, a pesar de eso, fue contratado en el despacho de Marticorena el 14 de febrero del 2024.

Wilson Pretel es investigado por ser presunto integrante de la banda "Los asesores en la sombra". Foto: Poder Judicial

Job Zapata es investigado por supuestamente integrar la banda “Los del Sur”

Job Zapata Marín Morales, el otro investigado, fue contratado en el despacho de Marticorena el 4 de febrero de este año, pese a que el 23 de marzo del 2022, tras un operativo coordinado entre la Policía y la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada en las ciudades de Marcona, Vista Alegre y Nasca, fue detenido preliminarmente por presuntamente integrar la organización criminal “Los del Sur”.

Según la PNP, la banda operaba desde hace seis años y sus extorsiones apuntaban a empresarios hoteleros, turísticos, mineros e inmobiliarios, a cambio de no atentar contra sus bienes o trabajadores.

Del total de 24 presuntos integrantes fueron detenidos nueve, entre los cuales se encontraba Zapata Marín Morales. A ellos se les imputa los delitos de organización criminal, extorsión y usurpación.

A la banda se les incautó celulares, que serán evaluados, S/ 7.000, tarjetas de crédito, cronogramas de pago, chalecos antibalas, dispositivos USB, vouchers de pago, boletas, laptops, cámaras, DVD.

En esa oportunidad, los detenidos fueron liberados mientras las autoridades continúan con la investigación.

Congresista Jorge Marticorena: “Respeto la presunción de inocencia”

La República conversó con el congresista Marticorena Mendoza sobre ambos casos.

Según comenta, a Job Zapata lo conoció en el año 2021 cuando este se desempeñaba como dirigente sindical y organizó una convocatoria en Marcona para recibirlo cuando asumió el cargo. En tanto, a Wilson Pretel lo conoció por buenos comentarios de colegas.

Sobre las acusaciones de ambos funcionarios, el parlamentario negó haber conocido que Job Zapata y Wilson Pretel contaban con investigaciones al momento de brindarles los cargos de confianza.

Asimismo, enfatizó que ambas investigaciones están en proceso y aún no existe una sentencia del Poder Judicial, por lo que tiene derecho al principio de presunción de inocencia.

“Cuando haya una acusación que tenga que ver con la conducta o la moral de una persona, hay que estar convencidos de que eso es cierto para recién emitir un juicio. Esto (los casos) está en una etapa indagatoria, por lo que aún nadie puede señalarlos como responsables. Se impone la presunción de inocencia”, declaró.

En ese sentido, comunicó que será respetuoso de dicho principio y no retirará a los funcionarios de sus cargos. “Yo no defiendo a nadie. Solo respeto el principio de inocencia al que todo ciudadano tiene derecho. En caso el Poder Judicial los declare culpables, yo inmediatamente los despediré y hasta pediré una sanción drástica”, manifestó.

“Ambos funcionarios me han demostrado un buen comportamiento durante el tiempo que han trabajado conmigo. Son transparentes y buenos trabajadores. Para mí sería fácil despedirlos, pero no voy a perjudicarlos por una investigación en la cual aún no se ha establecido una responsabilidad penal”, agregó.

Por otro lado, consideró que el señalamiento a sus trabajadores responde a una razón política.

“En ambos casos investigados existen muchos otros implicados. En el caso de Job Zapata, por ejemplo, hay empresarios y gerentes, pero se la agarran con él solo porque es un dirigente sindical. Ahora, el ataque no viene contra ellos, vienen contra mí. Esto lo tengo bien claro”, finalizó.

Congresista Jorge Marticorena sobre investigaciones: "No deben usarse para estigmatizar"

De la misma forma, el parlamentario emitió un comunicado en sus redes oficiales respecto a este caso. "Ante las recientes publicaciones que intentan vincularme con la contratación de personal presuntamente investigado por el Ministerio Público, y en coherencia con mis principios, así como con mi trayectoria como docente universitario y Congresista de la República, considero fundamental reafirmar un principio esencial en todo Estado de derecho: no se pueden emitir juicios condenatorios sin pruebas que los sustenten", anunció.

En el comunicado, Marticorena ratificó su "compromiso con la transparencia y la función pública" y aseguró que no avala ni avalará ningún acto ilícito ni irregularidad. Asimismo, consideró que "no se puede permitir que investigaciones en curso sean utilizadas para estigmatizar o debilitar la institucionalidad democrática".

"La Constitución Política del Perú establece que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario", anotó.