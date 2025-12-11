HOYSuscripcion LR Focus

En un programa especial de LR+ Noticias, Rosa María Palacios reveló que su compañero Pedro Salinas descubrió su talento para la conducción, sorprendiendo Juliana Oxenford y Manuela Camacho con esta anécdota.

Rosa María Palacios confiesa que Pedro Salinas descubrió su talento para la conducción de noticias.
Rosa María Palacios confiesa que Pedro Salinas descubrió su talento para la conducción de noticias. | Foto: composición LR

En un programa especial de LR+ Noticias, Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Manuela Camacho y Pedro Salinas se reunieron para conversar sobre los temas políticos y los hechos que marcaron este 2025 en el Perú. Sin embargo, un hecho que sorprendió a la mesa fue que la reconocida abogada y periodista peruana revelara que su actual compañero de set descubrió su talento para la conducción.

"Yo la descubrí", mencionó Pedro Salinas. "Él es mi Ferrando", respondió respuesta Rosa María Palacios. El comentario dejó atónitas a Juliana Oxenford y Manuela Camacho. Además, la periodista aclaró que ese no era el único motivo que unía a quienes integran la mesa, por lo que dejó entrever que también había coincidido con otro miembro de LR+ en un espacio anterior, antes de compartir el set actual.

Juliana Oxenford y Rosa María Palacios se conmueven al recordar a Jaime Chincha en stream de La República: "Nos aportaba mucho"

lr.pe

Rosa María Palacios sorprende al revelar que conoce a otro integrante de LR+ desde antes de trabajar en el canal

Según comentó la periodista, además de conocer a Pedro Salinas lejos del set de grabación, también tuvo un primer contacto con Manuela Camacho cuando esta cursa la carrera de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). De acuerdo con la explicación que ofreció en la transmisión, desempeñó el rol de su profesora en los cursos de 'Deontología' y 'Proyecto periodístico'.

"Hay más conexiones en esta mesa de la que tú crees. ¿Por qué? Porque yo he sido profesora de Manuela. En proyecto periodístico también. Por eso esta chica es recta, porque ha llevado el curso conmigo de 'Deontología de ética periodística' y de un curso que ya no dicto que es 'Proyecto periodístico' Era un curso pesadísimo para los alumnos como para la profesora", explicó.

¿Qué canales conforman LR+?

LR+ (La República) es un canal digital peruano del Grupo La República que ofrece programas de noticias y opinión con reconocidos periodistas del medio peruano.

  • "Sin guion" con Rosa María Palacios
  • "La verdad a fondo" con Pedro Salinas
  • "Arde Troya" con Juliana Oxenford
  • "Fuerte y Claro" con Manuela Camacho
  • "En Coyuntura" con César Azabache
