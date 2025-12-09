Delia Espinoza no fue reelegida como Fiscal de la Nación y tampoco lo celebró

LO FALSO:

Delia Espinoza celebra su reelección como Fiscal de la Nación: "Es una victoria, pero aún queda mucho por hacer".

LO VERDADERO:

No hay información oficial o confirmación por parte de medios de comunicación que afirmen la supuesta reelección de Delia Espinoza al cargo de Fiscal de la Nación. El cargo aún lo precede Tomás Aladino Gálvez.

Delia Espinoza, la ahora Fiscal Suprema inhabilitada por el Congreso del Perú, se encuentra en su defensa pública para recuperar el cargo al que fue elegida por mayoría el 18 de octubre de 2024, y del que fue retirada por la Junta Nacional de Justicia el 22 de octubre de 2025: Fiscal de la Nación.

En la actualidad, la letrada Espinoza se encuentra preparando una acción de amparo ante la decisión del Congreso de la República por los cargos que se le imputan, como presuntamente haber vulnerado el reglamento de Ley 32130, que reconocía la autonomía de la Policía Nacional (PNP) de la investigación del delito. En ese sentido, se ha viralizado por las redes sociales que supuestamente fue reelegida Fiscal de la Nación y que lo celebró con la siguiente declaración: “Es una victoria, pero aún queda mucho por hacer”. No obstante, la narrativa es falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 683.000 visualizaciones, 36.200 reacciones, 1.800 comentarios y fue 4.700 veces compartido por distintos usuarios.

Junta Nacional de Fiscales Supremos no volvió a reelegir a Delia Espinoza

Como primer paso, realizamos búsquedas con palabras clave en la interfaz de Google como “Delia + Espinoza + es + reelegida + Fiscal + de + la + Nación + por + la + Junta + Nacional + de + Fiscales + Supremos”, pero no encontramos ninguna nota de prensa o comunicado oficial sobre una presunta reelección, solo hallamos de su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia, la misma que destituyó a Patricia Benavides del cargo.

Resultados de la búsqueda con palabras clave de la página del Ministerio Público. Foto: captura de pantalla.

Con base en esta interrogación, consultamos en la web oficial del Ministerio Público sobre la supuesta noticia que afirma el viral. Aplicamos los filtros avanzados con distintas fechas probables y el nombre de Delia Espinoza, pero encontramos que la última nota de prensa publicada con su nombre y cargo fue hecha el 9 de septiembre de 2015, antes de que la Junta Nacional de Justicia la retire del cargo y coloque a Tomás Gálvez, investigado por presuntamente ser parte de los Cuellos Blancos, como Fiscal de la Nación.

Tampoco hallamos postes en las cuentas oficiales de X (antes Twitter) y Facebook de la Fiscalía que avalen la confirmación del bulo, mucho menos encontramos que la cita expuesta en las publicaciones provengan de Delia Espinoza o una autoridad; por lo que se propone que se trata de argumentos inventados.

Conclusión

No hay evidencia de que los organismos, como la Junta Nacional de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia o el mismo Ministerio Público, haya reelegido a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación. No se halló notas de prensa o comunicados oficiales que respalden la afirmación del viral, tampoco se encontraron pronunciamientos sobre su posible restitución. Tomás Aladino Gálvez, investigado por los Cuellos Blancos, sigue como Fiscal a la Nación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

