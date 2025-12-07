HOYSuscripcion LR Focus

Política

Cargamento de droga incautado en Piura está cotizado en US$ 68 millones

Más de 3.400 kilos de cocaína salieron del Vraem e iban a ser acopiados por una empresa agro exportadora en Sullana para ser embarcados a Bélgica. Detenido y 2 celulares son claves para identificar, ubicar y capturar a integrantes de la mafia ‘Los Algarrobos’.

Cargamento de cocaína confiscado en Piura.
Cargamento de cocaína confiscado en Piura.

El mismo kilo de cocaína que en Perú tiene un valor de unos 2.000 dólares se eleva a 50.000 euros en Europa. Es decir, 25 veces más. Con ese abismal margen de ganancia, para las mafias del narcotráfico cualquier método es válido para transportar cargamentos de droga de un lado al otro. Algunos son muy ingeniosos.

El caso que estalló el miércoles en Piura es un perfecto ejemplo de cómo el narcotráfico internacional trabaja cada vez con mayor frecuencia en el norte del país.

Desde hace ocho meses agentes de la Dirección Antidrogas y del Departamento de Investigación de Delitos contra el Estado, venían cruzando con la DEA información sobre el acopio de un cargamento de clorhidrato de cocaína, proveniente del Vraem, hacia un almacén de agro exportación en el centro poblado de Huangalá, en Sullana.

Aquella noche fue ubicado e intervenido el camión APN-842 que conducía Frank Cristopher Cotos Gallo, de 39 años, quien transportaba 3.037 ‘ladrillos’ de cocaína con distintos logotipos que hacían más de 3.407 kilos.

PUEDES VER: El 70% de la cocaína que se produce en el Perú sale del Vraem

De acuerdo a las investigaciones, el cargamento elaborado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) tenía como destino Hamburgo (Alemania), Rotterdam (Holanda) y finalmente Amberes (Bélgica). Esta cotizado en 68 millones de dólares e iba a ser acondicionado en contenedores con exportación de banano que saldría por el puerto de Paita.

Peruanos, Colombianos y europeos

La organización criminal denominada ‘Los Algarrobos’, estaría integrada por peruanos, colombianos y europeos.

Aparte del vehículo intervenido en la carretera Sullana-La Tina-El Cucho, también se incautó una minivan CMU-310, dinero en efectivo (S/2.520) y dos equipos celulares donde se habrían encontrado mensajes sospechosos.

Según explicaron los agentes de la Dirandro, se trató de una investigación de más de ocho meses, que incluyó la cooperación de la DEA.

Así se frustró este envío millonario que ahora permitirá identificar a los integrantes de esta banda que cuenta con organizaciones fantasmas, importaciones truchas y un esquema trasnacional.

La banda había planeado la exportación de plátano orgánico desde Perúcon un complejo sistema para evitar que la droga, escondida, sea detectada por los distintos tipos de controles.

La exportación iba a ser llevada a cabo por una firma que tenía apenas un año de creada. Era propiedad de un empresario peruano y el tipo de operación hizo saltar las alertas de los agentes antinarcóticos de la Dirandro y la DEA, que comenzaron a evaluar los movimientos.

PUEDES VER: Narcos ‘clonan’ avionetas para trasladar cargas de cocaína desde el Vraem

lr.pe

Jerí: “Golpe tras golpe”

El sábado, el presidente José Jerí, resaltó la labor de la PNP. “Este es un ejemplo del trabajo profesional de la Policía Nacional. Golpe tras golpe es lo que tenemos que hacer para recuperar la tranquilidad de todos los peruanos. Estas acciones no solo frenan el narcotráfico, sino también los delitos que se generan en torno a esta actividad ilícita. Es un mensaje claro a las organizaciones criminales”, afirmó.

Jerí también informó que el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar en los primeros días de enero de 2026 el nuevo plan de seguridad ciudadana, actualmente en elaboración.

Precisó que la propuesta integra la experiencia de la PNP, buenas prácticas internacionales, aportes del Plan Bratton y lineamientos del plan nacional de seguridad ciudadana 2013-2018. “Será la herramienta principal para articular todos los esfuerzos estatales en la lucha contra la criminalidad”, indicó.

El mandatario adelantó que, entre el 9 y 10 de diciembre, especialistas de distintos países y organismos internacionales llegarán al Perú para contribuir con insumos técnicos.

“Este instrumento no solo nos servirá como Gobierno, sino que lo dejaremos al próximo como hoja de ruta en materia de seguridad. Todo el gabinete está comprometido con su elaboración”, remarcó.

