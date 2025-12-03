Es falso que Luciano López, abogado de Delia Espinoza, renuncio a la defensa legal en el proceso disciplinario de la JNJ

FALSO:

El abogado Luciano López renunció a la defensa de Delia Espinoza en el proceso disciplinario que la JNJ sigue en su contra.

VERDADERO:

En comunicación con Verificador de La República, Milagros Pariona, encargada de prensa de Delia Espinoza, indicó que Luciano López continúa ejerciendo la defensa legal de la fiscal.

El 2 de diciembre, Luciano López publicó un comunicado en el que se identificó como “defensa” de Delia Espinoza. En el mensaje, exigió que se ejecute la medida cautelar que ordena su reposición como fiscal de la Nación.

El 29 de noviembre comenzó a circular en redes sociales la versión de que el abogado Luciano López renunció a la defensa legal de Delia Espinoza en el proceso disciplinario que la JNJ sigue en su contra, y en el contexto del informe final de la Comisión Permanente del Congreso de la República que recomienda inhabilitarla por 10 años del ejercicio de la función pública.

"Delia es abandonada por su abogado. El abogado de Delia la acaba de dejar tirada. Sí, Luciano López renunció, y no por un detalle. Renunció ahora, justo cuando Delia está acorralada por denuncias, inhabilitación y cuestionamientos. Se queda sola. Un abogado no huye porque sí, huye porque el caso se cae o descubre algo que no quiere cargar", se escucha en el video difundido en redes sociales.

Sin embargo, esta versión es falsa. El equipo de Verificador de La República no encontró ningún comunicado ni declaración que la respalde, ni en las redes sociales de Luciano López ni en medios periodísticos del país. Además, Verificador se comunicó con la encargada de prensa de Delia Espinoza, quien indicó que el abogado continúa ejerciendo su defensa legal.

Video falso que sostiene que Luciano López renuncia a la representación legal de Delia Espinoza. Fuente: TikTok.

Luciano López confirma que continua con la defensa legal de Delia Espinoza

Esta versión falsa circula en un contexto marcado por la disputa legal que enfrenta Delia Espinoza, quien permanece suspendida provisionalmente por seis meses de su cargo como fiscal de la Nación desde el 19 de septiembre por decisión de la Junta Nacional de Justicia, según la Resolución N.º 143-2025-PLENO-JNJ. En octubre, el Juzgado Constitucional de Lima ordenó su reposición inmediata al declarar infundada parte de la sanción; sin embargo, la JNJ ratificó su decisión el 22 de ese mes. Posteriormente, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Junta Nacional de Justicia, lo que implica la suspensión temporal de la orden judicial que disponía la reposición de Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.

En paralelo, el informe final de la Comisión Permanente del Congreso recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza por presunta infracción constitucional, incluyendo delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Esta decisión fue aprobada con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, fundamentándose en la presunta violación de varios artículos de la Constitución relacionados con competencias institucionales. La propuesta incluye además levantar su fuero para un posible proceso penal.

El informe fue discutido y sometido a votación por el pleno del Congreso el miércoles 3 de diciembre a las 10 a. m. Durante la sesión, Delia Espinoza ejerció su defensa y el congresista Jorge Montoya sustentó la acusación. En un primer momento, la propuesta de inhabilitación fue rechazada, ya que no alcanzó los 68 votos requeridos para su aprobación. No obstante, se aprobó el levantamiento del fuero de la fiscal. Ese mismo día se realizó una segunda votación, luego de que el Pleno del Congreso aprobara la reconsideración presentada por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, quienes solicitaron someter nuevamente a votación el informe final contra Delia Espinoza. En esta ocasión, la propuesta fue aprobada con 71 votos a favor.

Hasta el 3 de diciembre de 2025, tras revisar diversos medios de prensa como La República, El Comercio e Infobae, no se encontró ninguna información ni declaración que respalde la supuesta renuncia de Luciano López. De igual forma, al revisar la cuenta personal de X (antes Twitter) del abogado, no se halló ningún comunicado ni publicación que sustente dicha afirmación.

Verificador de La República se contactó con Milagros Parios, encargada de prensa de Delia Espinoza, quien indicó que Luciano López continúa ejerciendo la defensa legal de la fiscal. Respecto a la noticia falsa difundida, indico lo siguiente: "Es falso".

Además, Luciano López Flores publicó en su cuenta de X, el 2 de diciembre, un comunicado en el que se identificó como "defensa de la Dra. Delia Espinoza". En el mensaje, exigió la ejecución inmediata de la medida cautelar emitida por el Juzgado Constitucional de Lima, que ordena su reposición como fiscal de la Nación.

Comunicado del 2 de diciembre de 2025 de Luciano López Flores. Fuente: X

Conclusión:

En síntesis, en comunicación con Verificador de La República, Milagros Pariona, encargada de prensa de Delia Espinoza, confirmó que el abogado Luciano López continúa ejerciendo su defensa legal. Además, el 2 de diciembre de 2025, López publicó un comunicado en su cuenta de X, en el que se identificó como abogado defensor de Espinoza. Por lo tanto, es falso que Luciano López renunció a la defensa legal en el proceso disciplinario de la JNJ.

