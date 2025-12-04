HOYSuscripcion LR Focus

Inhabilitan a Delia Espinoza: Congreso agrava crisis política | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Pedro Castillo se pronuncia tras lectura de sentencia: “El Perú sabe lo que está pasando, esto es una barbaridad jurídica”

Durante la lectura de su sentencia, Pedro Castillo cuestionó el proceso en su contra y afirmó que los delitos más graves atribuidos como rebelión y abuso de autoridad no pudieron ser probadas. Además, calificó el fallo como una "barbaridad jurídica".

Pedro Castillo se pronuncia durante lectura de sentencia. Foto: Sebastian Blanco
Pedro Castillo se pronuncia durante lectura de sentencia. Foto: Sebastian Blanco

En la lectura de sentencia, Pedro Castillo criticó la sentencia emitida este 4 de diciembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que confirmó su condena por conspiración para la rebelión por 11 años y 5 meses. Durante la audiencia final, Castillo insistió en que el proceso en su contra estuvo marcado por irregularidades y sostuvo que los delitos más graves que se le atribuían no pudieron ser demostrados por la Fiscalía.

"En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Esta es la última audiencia, para mí es un honor haberlos conocido como magistrados. Todos los días se ha leído un artículo del Código Penal por la cual se quiso demostrar lo que el 7 de diciembre de 2022 se quería decir al país que sucedió con Pedro Castillo", sostuvo.

EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Rebelión, abuso de autoridad no se ha podido confirmar. Su veredicto es por otro caso inclusive no poniéndose de acuerdo, el Perú sabe lo que está pasando. Es una barbaridad jurídica", agregó.

La Sala Penal Especial descartó que el anuncio de cierre del Congreso hecho por Castillo en diciembre de 2022 constituyera un golpe de Estado y ratificó que su responsabilidad penal se circunscribe al delito de conspiración. Bajo esa figura, los magistrados impusieron una pena de prisión efectiva y dejaron sin efecto las imputaciones por rebelión y abuso de autoridad, al considerar que no se configuraron los elementos necesarios para sostener esos cargos.

Pedro Castillo reaparece en el Congreso: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

El exmandatario Pedro Castillo, recientemente sentenciado por conspiración para la rebelión, volvió a presentarse en el Pleno del Congreso mientras se evaluaba un pedido para inhabilitarlo por diez años debido a su intento de cerrar el Parlamento en diciembre de 2022. Durante la sesión, Castillo ejerció su derecho a la defensa junto a su abogado y lanzó críticas contra el Legislativo tras conocerse su condena.

"Ustedes el día de hoy van a defender una aberración y una barbaridad jurídica, señores congresistas. Estoy seguro de que a la hora que pidan el voto, los que marcan el botón verde, son aquellos que sí o sí, producto de una elección, no querían que un hijo del pueblo, que nosotros, los desoídos, los don nadie, los del Perú profundo, lleguen a Palacio de Gobierno", expresó.

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso no alcanza los votos para inhabilitarlos por intento de golpe de Estado

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

