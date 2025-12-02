HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso convertido en chacra fujimorista y crisis en la frontera | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Rutas de Lima da marcha atrás y anuncia que continuará operando peajes este 2 de diciembre

A través de un comunicado, Rutas de Lima sostuvo que evaluará "cuánto tiempo más puede postergarse" su cese de operaciones en los peajes. Acuerdo se da tras reunión con la Municipalidad de Lima.

Rutas de Lima continuará operando este 2 de diciembre.
Rutas de Lima continuará operando este 2 de diciembre.

Rutas de Lima anunció que continuará operando este 2 de diciembre en los peajes. Esto luego de que la misma empresa, en un comunicado anterior, comunicará este día como la fecha en que abandonaría las concesión vial tras sostener que perdió la totalidad de sus ingresos por la paralización del cobro de peajes en las estaciones Villa y Punta Negra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En un reciente oficio dirigido a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rutas de Lima informó que aún evalúan cuánto tiempo más podrán sostener sus operaciones "agotando los recusos de la compañía". Agregaron que el último 1 de diciembre sostuvieron una reunión con el municipio el que calificaron como "positivo" más allá de las "posiciones discrepantes".

TE RECOMENDAMOS

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Rutas de Lima: concejo aprueba ordenanza de emergencia en caso empresa deje de operar el 2 de diciembre

Rutas de Lima: concejo aprueba ordenanza de emergencia en caso empresa deje de operar el 2 de diciembre

LEER MÁS
Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

LEER MÁS
Rutas de Lima plantea entregar concesión de las vias a MML tras suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Rutas de Lima plantea entregar concesión de las vias a MML tras suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Belaunde: candidato presidencial de Libertad Popular sufre atentado en su vehículo

Rafael Belaunde: candidato presidencial de Libertad Popular sufre atentado en su vehículo

LEER MÁS
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

LEER MÁS
Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por criminalidad: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por criminalidad: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025