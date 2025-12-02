Rutas de Lima da marcha atrás y anuncia que continuará operando peajes este 2 de diciembre

Rutas de Lima anunció que continuará operando este 2 de diciembre en los peajes. Esto luego de que la misma empresa, en un comunicado anterior, comunicará este día como la fecha en que abandonaría las concesión vial tras sostener que perdió la totalidad de sus ingresos por la paralización del cobro de peajes en las estaciones Villa y Punta Negra.

En un reciente oficio dirigido a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rutas de Lima informó que aún evalúan cuánto tiempo más podrán sostener sus operaciones "agotando los recusos de la compañía". Agregaron que el último 1 de diciembre sostuvieron una reunión con el municipio el que calificaron como "positivo" más allá de las "posiciones discrepantes".