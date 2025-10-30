HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Política

Rafael Belaunde: “El Perú vive una autocracia parlamentaria donde la política se ha convertido en un botín”

El precandidato presidencial por Libertad Popular sostuvo que el país vive bajo una autocracia parlamentaria, en la que el poder se ejerce desde el Congreso y, además, la política se ha vuelto un espacio de lobby, prebendas y reparto de cuotas.


El exministro Rafael Belaunde se presentó en ‘Arde Troya’. Foto: composición LR
El exministro Rafael Belaunde se presentó en ‘Arde Troya’. Foto: composición LR

Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, fue entrevistado por Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’ y con respecto a la candidatura de Keiko Fujimori, el exministro argumentó que, pese a sus reiterados intentos, para la lideresa de Fuerza Popular estas elecciones serían más complejas, pero que eso no la detendría en su intento de seguir en el poder. “Estamos frente a una autocracia parlamentaria, hoy se gobierna desde el Congreso y en la agenda de los partidos que ven la política como un botín o un lugar para el lobby y la prebenda, lo que les interesa es tener un espacio en el Parlamento”, señaló Belaunde y resaltó que, finalmente, el cambio está al alcance de cada elector. 

Además, cuestionó que este panorama dentro del Legislativo es el que nos ha llevado también al despilfarro, el disparo del déficit fiscal, entre otros. “El Perú, en vez de estar creciendo y reduciendo la pobreza, va en el sentido contrario… y es este Congreso el que se ha encargado de destruir lo que tendría que haber sido un trampolín hacia el progreso del país”, refutó Belaunde Llosa.  

Por el lado de su candidatura y propuestas, el líder de Libertad Popular refirió que, si bien sabe que figura con un 1% de intención de voto, nos encontramos frente a un escenario de dispersión política, el cual ha hecho que cada vez más los candidatos cuenten con un menor respaldo popular y la fragmentación aumente. “Hoy con un 8 o 9% quizás terminas en la segunda vuelta, así que esta es una carrera absolutamente abierta”, indicó.

lr.pe

Y ante la interrogante de Juliana Oxenford sobre cuáles serán sus estrategias para aumentar este porcentaje de electorado a su favor, Belaunde manifestó que su gestión iría más allá de enfocarse solo en la capital, ya que tiene la suerte de haber trabajado y vivido muchos años en la sierra central, por lo que su labor se seguirá desarrollando en el interior del país. “Si bien abrazo las ideas del libre mercado y el capitalismo, soy plenamente consciente de que para que eso funcione en el Perú, primero tiene que haber una base institucional, de infraestructura y presencia. Lamentablemente, en gran parte del país el Estado no existe, el cual tendría que ser más grande y además proveer salud, educación y justicia”, puntualizó el candidato.

Para concluir, Belaunde Llosa añadió que “el Perú ha crecido de espaldas al interior” y que el gran problema es que “no hay una sensación de futuro”, motivo por el cual miles de jóvenes están yéndose del país. “Lo que la acción de gobierno tiene que generar es que uno progrese en la vida y sobre todo lograr que la economía crezca y formar las condiciones para que se produzca la movilidad social”, manifestó el representante de Libertad Popular y añadió que se considera así de una postura liberal.    

