Rafael Belaúnde, candidato presidencial, ignora el costo del pasaje del Metropolitano y el sueldo mínimo: "Lo lamento"

El exministro y hoy candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, estuvo en un programa de streaming en el que pasó un tenso momento al no saber responder qué decir ante preguntas sobre el precio del pasaje del Metropolitano, el costo del kilo de azúcar o a cuánto asciende el sueldo mínimo y dio justificaciones sin sentido como él se aseguró de que en su empresa todos recibieran una remuneración por encima del sueldo básico.

Luego de que este video se hiciera viral y recibiera muchas críticas debido a su desentendimiento de la realidad de un peruano día a día, el candidato a a través de su cuenta de X, salió a pedir disculpas y asumió su error.

"Fue un diálogo extenso, con momentos tensos y distendidos. Hacia el final, me hicieron un ping-pong de preguntas que no supe responder acertadamente, cosa inaceptable y que lamento. Me interrogaron en torno al precio del pasaje del Metropolitano y del kilo de azúcar, y confieso que no tenía respuesta. Respecto a la pregunta sobre el sueldo mínimo inexplicablemente también contesté de manera errónea, a pesar de que en mi compañía acabamos asegurarnos de que nadie esté cerca al sueldo mínimo, por lo que debí tener la cifra clara en mi cabeza", se lee en su post.

Otro momento llamativo de la entrevista fue cuando le rememoraron el discurso que tuvo en contra de los manifestantes que protestaron a inicios del Gobierno de Dina Boluarte, que terminó con muertos y heridos, a quienes calificó de 'terroristas'.

Rafael Belaúnde sostuvo reunión con Harvey Colchado

Rafael Belaúnde se reunió recientemente con el coronel en retiro, Harvey Colchado, y Gino Costa, exministro del Interior para conversar sobre temas relacionados a la creciente inseguridad ciudadana en el país. Las imágenes de la reunión salieron por un canal de TV. En aquella charla, Belaúnde le dijo a Colchado que tenía interés en agregarlo en su lista del Congreso o Senado. Sin embargo, Colchado, contestó que por ahora está concentrado en su proceso judicial con el que busca reincorporarse a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Le he manifestado que a nosotros nos encantaría tenerlo. Nos encantaría tener a Harvey Colchado en nuestra lista, ya sea a diputados o a senadores. Él me ha manifestado que por el momento está abocado a su proceso judicial para ser reincorporado a la Policía Nacional del Perú”, señaló en entrevista con Perú 21.

