Curwen, periodista conocido por su tono irónico, reaccionó al reciente proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto. La propuesta busca que los creadores de contenido en redes sociales cuenten con un título profesional para tratar temas como salud, educación u otros de interés público. Ante ello, el comunicador no dudó en salir al frente y hacer burla de la iniciativa legislativa, puesto que le podría afectar.

"No pueden deshacerse de mí. Soy una cucharada. La radioactividad forma parte de mi día a día. No van a poder librarse de mí, no hay forma. Aunque aprueben una ley que diga ‘Se le prohíbe al señor Víctor Caballero criticar a políticos’, igual voy a ignorarla", comentó entre risas en su programa ‘Brutalidad política’.

Curwen enfatiza que si le prohíben hablar de él, postulará al Congreso

Luego de la polémica generada por el proyecto de la llamada ‘ley influencer’, Víctor Caballero no dudó en responder con firmeza. El comunicador recalcó que, aunque algunos intenten desacreditarlo señalando que no posee un título profesional, eso no le impediría postular al Congreso si así lo deseara. Por ello, aseguró que ninguna iniciativa logrará silenciar sus críticas hacia el actual Parlamento ni limitar su participación en el debate público.

"Ustedes saben para qué califico. Con el solo hecho de tener más de 25 años y ser peruano. Me prohíben hacer contenido en internet, postulo al Congreso y ya está. Se resuelve así. No van a poder deshacerme de mí, soy inevitable", comentó Curwen.

Congresista, autor de la 'ley influencer' se justifica y dicen que en China ya se aplica

El congresista, Wilson Soto, mencionó que países como China son un ejemplo de regulación digital, aunque matizó diciendo que, en el Perú, su proyecto sería solo un punto de partida para el debate en comisiones. “No es que queremos cortar la libertad de expresión. En otros países, como en China, ya se regula este tema. Planteamos que, para hablar de un tema específico, la persona, que tiene una plataforma, mínimo, tiene que conocer, tener una carrera”, expresó.

¿Qué dice el proyecto de 'ley influencer'?

El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, es quien impulsa el proyecto de ley que obligaría a que solo profesionales titulados o con certificaciones oficiales puedan crear contenido en internet sobre temas como salud, educación, seguridad o patrimonio.

“El objetivo es regular la actividad de los creadores de contenido digital, y establecer los derechos, las obligaciones y condiciones para su ejercicio, especialmente en la difusión de materias vinculadas a la salud física y mental, la educación de calidad, la seguridad y el patrimonio. Para ello, se requiere conocimiento especializado, veracidad y objetividad”, se lee en el documento presentado.

En ese contexto, para ser considerados influencers, el proyecto exige que las y los creadores sean mayores de edad, cuenten con título profesional o certificación en la materia sobre la que publican y estén inscritos en el registro oficial. En el caso de menores de edad, la administración deberá estar a cargo de una persona adulta responsable.

Respecto a las sanciones, estas incluyen tres tipos principales: inhabilitación para ejercer la actividad por un periodo de entre 60 días y tres años; inhabilitación profesional en casos muy graves; y multas de hasta 5 UIT por difundir información falsa sobre curas o tratamientos de enfermedades, alimentación o contenidos que afecten la seguridad o el patrimonio.