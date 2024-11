Rosa María Palacios denuncia a Willax TV, SUNAT, Augusto Thorndike y Erasmo Wong por violación de intimidad

La periodista Rosa María Palacios publicó una foto en su red social de la querella que ha interpuesto ante el Juzgado Penal Unipersonal de Lima por el delito de violación a la intimidad y organización y uso indebido de archivos computarizados.

"No soy la primera persona que sufre una violación de su intimidad por parte del medio Willax TV y de la SUNAT pero espero ser la última. Ustedes conocen todas las difamaciones que he tolerado, pero este nuevo delito excede la paciencia de cualquiera. No me queda más remedio que la denuncia penal que ya ha sido interpuesta. Lo ofrecido. Ya cumplí mi advertencia", se lee en el post.

En el documento, señala que que esta querella va en contra de José Carlos Paredes Rojas, Augusto Fernando Thorndike Del Campo, Erasmo Jesús Rolando Wong Lu - Vega, Víctor Mejía Ninacóndor, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT y AgenciaPerú Producciones S.A.C. Willax Televisión.

Palacios había reportado el pasado 10 de noviembre que el programa Contra Corriente había hecho un anuncio de que ella tenía 10 años de recibos honorarios profesionales y que lo iban a publicar, incluso había denunciado el acoso en la puerta de su casa por parte de una reportera de Willax, quien además le escribió por Whatsapp.

Querella impuesta por Rosa María Palacios. Foto: X

Periodista ya había denunciado amedrentamiento

Rosa María Palacios publicó dos capturas de pantalla de sus mensajes en Whatsapp donde se evidencia el acoso que venía sufriendo por parte de una reportera del Canal Willax.

"Señora Rosa María Palacios, buenos días, nos comunicamos de Contracorriente, el dominical de Willax. Queremos comunicarnos con usted para recoger su versión respecto a un reportaje que estamos realizando. La hemos llamado reiteradas veces, esperamos su pronta respuesta", se lee en el mensaje que recibió Palacios.

La reconocida abogada respondió que si publicaban información que viole su reserva tributaria y su intimidad personal serían denunciados penalmente. El canal hizo caso omiso a esta advertencia ya que decidieron publicar esa información sensible.

Asimismo, el periodista Augusto Thorndike mencionó a Rosa María Palacios en su programa y habló de manera despectiva y agresiva acerca del trabajo privado de la comunicadora en base a la información privada que había mostrado en el programa Contra Corriente.