Los jueces defienden la independencia judicial y la separación de poderes | La República | César Romero C

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) alertó que la sentencia del Tribunal Constitucional que archiva el caso Cócteles pone en grave riesgo la independencia judicial y la separación de poderes al inmiscuirse en un proceso que se encuentra en trámite.

Además, advierte que el referido fallo “profundiza un patrón de intervenciones indebidas del TC en procesos judiciales en trámite, reiterando una conducta que contraviene su propia jurisprudencia y los principios de separación de poderes e independencia judicial.

“Bajo el pretexto de ejercer el control constitucional, el Tribunal vuelve a inmiscuirse en causas de competencia exclusiva del Poder Judicial, generando un grave precedente institucional” subraya el comunicado del Jusdem.

La sentencia del TC libra a Keiko Fujimori de su juicio por los aportes ilícitos en la campaña electoral del 2011 y 2016

Al respecto, advierten que la decisión en cuestión contradice la propia línea jurisprudencial que el TC ha sostenido durante años, conforme a la cual debe abstenerse de intervenir en materias que competen exclusivamente a la judicatura ordinaria”.

Jurisprudencia

“Este cambio de criterio, sin la debida justificación constitucional afecta la confianza ciudadana en el rol garante del orden constitucional que le corresponde al propio TC, pues, de acuerdo al modelo constitucional de derecho, no le compete el control judicial de calificación jurídica de las imputaciones que se postulen al interior de los procesos judiciales, ya que ello constituye una labor propia de la función jurisdiccional”, precisa el comunicado.

El 20 de octubre último, en una demanda de habeas corpus, por mayoría de votos, el Tribunal Constitucional resolvió archivar el caso Cócteles que se sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y sus principales colaboradores por el delito de lavado de activos.

Los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez decidieron acoger el habeas corpus al considerar que antes de noviembre del 2016 los aportes a las campañas políticas de procedencia desconocida o ilícita no era considerado delito de lavado de activos.

La sentencia del TC se emite cuando el caso Cócteles se encontraba en control de acusación

Además, subrayan que la investigación y juzgamiento había excedido el plazo razonable del proceso judicial. La presidenta del TC, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos en discordia en los que reconocen que el TC no podía intervenir en el proceso del caso cócteles.

Independencia judicial

La decisión del TC en dicho proceso se encuentra pendiente de ejecución en el 10° Juzgado Penal Nacional. Algunos juristas plantean que el juzgado aplique control difuso y rechace la decisión de los jueces constitucionales.

“La Constitución consagra como garantía esencial la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y ningún poder del Estado puede interferir en causas sometidas a proceso judicial. Cualquier intervención que modifique o condicione decisiones judiciales en trámite desconoce este principio y desnaturaliza el equilibrio propio del Estado Constitucional de Derechos”, enfatiza el Jusdem.

Resalta que el TC no es una “super corte suprema” ni tiene una jerarquía mayor. “Más bien las altas cortes con funciones y competencia diferentes, se deben recíproca consideración bajo la estricta luz del respeto de los principios y valores constitucionales que orientan la vida jurídica de la Nación”.

El fiscal José Domingo Pérez ha cuestionado la sentencia del TC

El TC resolvió archivar el caso Cócteles en momentos en que el expediente se encontraba en la etapa de control de la acusación presentada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. En esta etapa la defensa de los procesados podían pedir el archivo del caso utilizando los mismos argumentos expresados en la demanda de habeas corpus.