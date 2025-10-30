Arequipa Summit 2025 reúne a líderes del mercado de valores para analizar inversión e innovación

Arequipa continúa impulsando el debate sobre inversión y descentralización económica en el sur del país, mediante el evento Arequipa Summit 2025. Este fue el punto de encuentro para representantes del mercado de valores, especialistas financieros y académicos con el objetivo de analizar los retos y oportunidades en el desarrollo económico de las regiones.

La sesión principal "Financiamiento e inversión en el mercado de capitales" estuvo a cargo de Pablo Manrique Oroza, Vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa. El especialista destacó el papel de la región como un centro creciente de desarrollo económico, cultural y turístico, capaz de movilizar capital y generar confianza a nivel nacional.

Inclusión financiera y sostenibilidad

Continuando con un enfoque en materia de inclusión financiera y sostenibilidad, Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas de Caja Arequipa, presentó los principales avances de la entidad. Así, resaltó su posición dentro del top 30 del ranking MERCO Empresas y los reconocimientos obtenidos por su estrategia ESG.

Participaron representantes de nuam, SURA SAB, Grupo Coril SAB, Credicorp Capital SAB y Renta 4 SAB Perú, quienes abordaron temas como la evolución del mercado bursátil, los perfiles de riesgo de los inversionistas y los sectores con mayor potencial de crecimiento.

Con actividades académicas y foros especializados, Arequipa Summit 2025 fue un espacio de análisis sobre la descentralización del mercado de capitales y el papel de las regiones en el desarrollo económico nacional.