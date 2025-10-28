Juliana Oxenford ante candidatura de Susy Díaz: “Con 34 proyectos aprobados, hizo mucho más que los actuales congresistas"

En la última edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford dio su opinión sobre el regreso a la política de Susy Díaz con Somos Perú en calidad de diputada y señaló que el partido estaría acertando con esta decisión. “Prefiero a una Susy Díaz, que al final pagó una reparación civil de 200.000 soles luego de haber recibido su ‘cariñito’ de Vladimiro Montesinos, versus algún fujimorista que siga justificando el hecho de que el exdictador se muriera sin pagar un solo sol de la deuda que le tenía al Estado”, dijo la periodista y agregó que ella sí le daría su voto a Susy Díaz, ya que durante su paso por el Parlamento llegó a presentar 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, lo que muestra un claro contraste con los actuales congresistas de la República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, Oxenford no dejó de comentar la inscripción de los hermanos Mario y Martín Vizcarra como precandidatos presidencial y vicepresidencial, respectivamente, pese a que, en la actualidad, el expresidente se encuentra inhabilitado y no podría participar en los próximos comicios; sin embargo, la periodista resaltó que aún en diciembre se conocerá la lista oficial de candidatos. “Él es un tipo inteligente, se maneja en las redes sociales de manera envidiable, a tal punto que en TikTok lo aman, así salga con el perrito, comiendo helados, cantando ‘Mi bebito fiu fiu’”, dijo Juliana refiriéndose a Martín Vizcarra y señaló, además, que esto sería parte de una estrategia en caso de que el exmandatario termine condenado, lo que llevaría a su hermano Mario, en calidad de eventual presidente, a indultarlo.

TE RECOMENDAMOS POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rosa María Palacios: “Un eventual gobierno de su hermano podría terminar indultando a Martín Vizcarra”

Por otra parte, la periodista habló sobre la renuncia de la congresista Vivian Olivos a la bancada de Fuerza Popular (FP), quien manifestó haber tomado esta decisión debido a motivos “personales y de conciencia”. “¿Qué pasó ahí o con quién se peleó Vivian Olivos? Ella soportó 15 años, y nunca se quejó… Al contrario, estaba feliz en FP y hasta llegó al Congreso”, cuestionó Oxenford y agregó que ese discurso de convicciones personales no sería tan creíble.

Como se sabe, con esta baja, el partido quedaría solo con 23 integrantes de los 25 que entraron, ya que Luis Cordero Jon Tay sería el otro que quedó fuera del partido. “Esto sería un golpe fuerte para el fujimorismo”, concluyó la conductora de ‘Arde Troya’.