Política

Los cortaúñas: Carlincatura ironiza la fotografía que involucra a una alta funcionaria del Estado

La caricatura del día satiriza las imágenes que captaban a una funcionaria pública mientras su trabajador le cortaba las uñas en horario laboral.

Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, sobre un reportaje que involucraba a una alta funcionaria captada mientras le cortaban las uñas de los pies. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, ironiza las fotografías en la que se captó a una alta funcionaria del Estado mientras su trabajador le cortaba las uñas en horario laboral. El caricaturista satiriza a ciertos líderes políticos mientras otras figuras les hacen una sesión de pedicura.

PUEDES VER: Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Caricatura política de Carlincatura del 28 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 28 de octubre de 2025

Carlincatura del martes 28 de octubre de 2025

Carlincatura del martes 28 de octubre de 2025

