Los cortaúñas: Carlincatura ironiza la fotografía que involucra a una alta funcionaria del Estado
La caricatura del día satiriza las imágenes que captaban a una funcionaria pública mientras su trabajador le cortaba las uñas en horario laboral.
La Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, ironiza las fotografías en la que se captó a una alta funcionaria del Estado mientras su trabajador le cortaba las uñas en horario laboral. El caricaturista satiriza a ciertos líderes políticos mientras otras figuras les hacen una sesión de pedicura.
Caricatura política de Carlincatura del 28 de octubre de 2025