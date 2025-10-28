Los cortaúñas: Carlincatura ironiza la fotografía que involucra a una alta funcionaria del Estado

Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, sobre un reportaje que involucraba a una alta funcionaria captada mientras le cortaban las uñas de los pies. Foto: Composición/LR

Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, sobre un reportaje que involucraba a una alta funcionaria captada mientras le cortaban las uñas de los pies. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 28 de octubre, ironiza las fotografías en la que se captó a una alta funcionaria del Estado mientras su trabajador le cortaba las uñas en horario laboral. El caricaturista satiriza a ciertos líderes políticos mientras otras figuras les hacen una sesión de pedicura.

