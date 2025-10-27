Una simple regla de tres: Carlincatura satiriza la posible ampliación del Reinfo

Caricatura de hoy, lunes 27 de octubre, sobre una posible ampliación del Reinfo. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 27 de octubre, satiriza las declaraciones de una alta autoridad del Estado sobre una posible ampliación del Reinfo en el Perú. El artista retrata con ironía que la minería artesanal demoraría 400 años en formalizarse completamente, mientras un funcionario público hace sus cálculos matemáticos siguiendo la simple regla de tres.

