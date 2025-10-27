HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Política

Una simple regla de tres: Carlincatura satiriza la posible ampliación del Reinfo

La caricatura retrata las declaraciones de una alta autoridad en la que se refiere a la minería artesanal mientras hace sus cálculos de tiempo de formalización.

Caricatura de hoy, lunes 27 de octubre, sobre una posible ampliación del Reinfo. Foto: Composición/LR
Caricatura de hoy, lunes 27 de octubre, sobre una posible ampliación del Reinfo. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 27 de octubre, satiriza las declaraciones de una alta autoridad del Estado sobre una posible ampliación del Reinfo en el Perú. El artista retrata con ironía que la minería artesanal demoraría 400 años en formalizarse completamente, mientras un funcionario público hace sus cálculos matemáticos siguiendo la simple regla de tres.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 27 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 27 de octubre de 2025

Notas relacionadas
Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

LEER MÁS
Reinfo no se amplió y la Confemin levanta su voz de protesta: “El Estado quiere que sigamos ilegales"

Reinfo no se amplió y la Confemin levanta su voz de protesta: “El Estado quiere que sigamos ilegales"

LEER MÁS
Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

LEER MÁS
El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025