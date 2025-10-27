Una simple regla de tres: Carlincatura satiriza la posible ampliación del Reinfo
La caricatura retrata las declaraciones de una alta autoridad en la que se refiere a la minería artesanal mientras hace sus cálculos de tiempo de formalización.
- Autoritarismo: el presupuesto para reprimir las protestas subió 115%
- Víctor Caballero 'Curwen' denuncia ser víctima de extorsión: "Si no accede a colaborar, solo actuaremos"
La Carlincatura de hoy, lunes 27 de octubre, satiriza las declaraciones de una alta autoridad del Estado sobre una posible ampliación del Reinfo en el Perú. El artista retrata con ironía que la minería artesanal demoraría 400 años en formalizarse completamente, mientras un funcionario público hace sus cálculos matemáticos siguiendo la simple regla de tres.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Caricatura política de Carlincatura del 27 de octubre de 2025