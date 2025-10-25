HOYSuscripcion LR Focus

"No reponemos a Delia Espinoza": Carlincatura retrata a las autoridades por ignorar fallos judiciales y mantenerse en el cargo

En la Carlincatura de hoy, se retrata el desacato y la impunidad de altos funcionarios que, pese a sanciones o sentencias en su contra, continúan ocupando cargos públicos.

La Carlincatura de hoy 25 de octubre, expone a un grupo de autoridades vestidos con uniformes de reclusos reunidos en una mesa de deliberación. A través de esta imagen, se retrata la actitud de quienes ignoran decisiones judiciales y se mantienen en sus puestos, presentando la escena como una metáfora de la corrupción y la falta de ética en el ejercicio del poder.

Carlincatura del 25 de octubre de 2025

